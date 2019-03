El zasca más comentado de la semana en Gran Hermano Dúo

Las cosas no pueden ir peor para Sofia Suescun y Alejandro Albalá en GH DUO y ayer volvieron a tener sus más y sus menos. En el habitual intercambio de acusaciones llegaron a llevar a Jorge Javier Vazquez a tener que interceder y parar a la navarra. "Sofía, perdón, cuando yo os corto es por algo, no es que os tenga manía, pero es que aburrís a la gente", dijo el presentador de GH VIP.



En medio de toda la conversación entre Suescun y Albalá se encontraba Ylenia. La alicantina, que tan pronto está contenta como se sube por las paredes, tuvo que salir a defender a Alejandro, a quien se ha acercado en los últimos días. "Déjame mal en directo, venga, como siempre", le echaba en cara Sofía a Albalá, a lo que Ylenia contestó, "no, perdona, mal te dejas tu solita". Todo ello no contribuyó para nada a la tranquilidad de la casa y menos aún mientras desde plató llegaban abucheos y aplausos para unos y otros.





