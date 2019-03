Esto es lo que le ha costado a Anabel Pantoja que Kiko Rivera continúe en GH DUO

Parece que uno no sabe o que cuesta la fama, hasta que debe pagar por ella. La semana pasada Kiko Rivera estaba nominado para abandonar la casa de Gran Hermano Dúo, pero finalmente se mantuvo entre los favoritos y sigue al menos una semana más en Guadalix.

Para que el cantante no saliera expulsado surgieron como de costumbre voces autorizadas que pedían la permanencia de Kiko en la casa. Algunos solo lo decían en los debates de GH DÚO o como mucho se pronunciaban en alguno de los programas satélites de Telecinco, pero su prima, Anabel Pantoja, fue un paso más allá y quiso salvarle por su cuenta.

La sobrina de Isabel Pantoja comentó en Sálvame que enviaba unos 500 mensajes diarios para salvar a su primo. "250 mensajes por la mañana y otros 250 mensajes por la tarde", dijo la colaboradora de televisión muy orgullosa. Con lo que no contaba era con la picardía y las ganas de reírse un poco de Jorge Javier y Kiko Hernández. "¿Cuántos, mensajes enviaste?", preguntaban el presentador y el colaborador a Anabel Pantoja, "pues eso unos 500 mensajes al día", "te habrás gastado 5.000 euros", dijo Jorge Javier, "no hombre, estás loco", respondió la Pantoja. Fue entonces cuando Kiko Hernández se ofreció para hacerle el cálculo. "Los mensajes cuestan un euro, si mandas 500 son 500 al día, ¿cuántos días llevas enviando mensajes?", dijo Hernández, "pues desde que salió nominado", respondió Anabel, "pues 500 mensajes a un euro por 7 días son 10.500 euros", le espetó el otro Kiko.

Anabel no daba crédito a lo que estaba escuchando, solo acertaba a preguntar "¿cuánto?" porque no se lo creía. Al final la prima de Kiko Hernández, ajeno a todo lo que pasaba en plató desde la casa de Gran Hermano Dúo, decidió tomárselo con sorna. "Pues se tiene que quedar Kiko en la casa y tiene que ganar GH DÚO porque me tiene que devolver los 10.000 euros que me acabo de gasta para que se quede".

Kiko Hernández sigue junto a su pareja dentro de la casa de Guadalix y es uno de los favoritos para llevarse el premio final del concurso. El hijo de la tonadillera está abriéndose al público en un programa en el que ha confesado incluso que coqueteó con las drogas. El filón que vive Mediaset con la familia Pantoja parece no tener fin. Isabel, Isa, Kiko, Anabel y toda una retahíla de adláteres que han conseguido formar un imperio tras su paso por los diferentes programas y concursos de Telecinco.