El estremecedor relato de Soraya Arnelas sobre cuando estuvo a punto de morir de niña: "El día que volví a nacer"

La cantante Sorya Arelas es uno de los rostros habituales en la televisión en España. La ex concursante de Operación Triunfo en 2005 es de los triunfitos que más éxito han tenido tras su paso por el conocido programa musical. En 2009, representó a España en el Festival de Eurovisión, con el tema "La noche es para mí" donde quedó en el puesto 24, de los 25 países que se presentaban.



Posteriormente, comenzó una etapa como colaboradora televisiva que compaginaba con su carrea musical, apareciendo en programas como Mira quien baila, El club de Flo, La batalla de los coros, Canta si puedes, Adivina quién viene a cenar esta noche o Buenas Amigas. Este último año, destacado en el programa Tu cara me suena, donde quedó en tercera posición, por detrás de Carlos Baute y María Villalón, que se alzó como ganadora de esa edición.



Soraya es muy activa en las redes sociales, donde comparte muchas imágenes y lanza mensajes a sus miles de seguidores. No obstante, hace un día la cantante publicó una imagen en su stories de Instagram en el que aparecían unos informes médicos antiguos. Fueron mucho los fans los que preguntaron a Soraya de qué se trataba todo aquello. La extriunfita quiso dar una explicación a sus fans contándoles uno de los episodios más trágicos de su niñez, donde ella estuvo a punto de morir.



"El día que volví a nacer. Subo esta foto que añadí a las historias y me habéis preguntado muchos por el tema de la muerte Súbita. Que es Justo lo que me paso con 4 años y gracias a mi madre que me despertó pude salvarme", comienza el texto que acompaña a la imagen en Instagram. "Estaba en el pueblo estos días y mirando entre fotos aparecieron estos papeles del médico. Me puse a leer y esto es lo que decía 'paciente que refiere su madre esta mañana al levantarla la encuentra con cianosis de labios (creo que es lo que pone), con mirada fuerte al infinito, con saliva espesa en boca, con pérdida de conocimiento, hipotermia...' Mi madre me dice que salió a la calle conmigo en brazos pidiendo auxilio, uno de mis vecinos nos llevó al ambulatorio. Mis padres no tenían coche", continúa. "Rápidamente me montaron en una ambulancia y me llevaron al hospital de Cáceres a 100kms. Allí me hicieron pruebas neurológicas, y jamás nunca supieron que es lo que había pasado. En estos años he leído que podría haber sido un cuadro de epilepsia mientras estaba dormida, pero en los resultados médicos nunca salió nada. Ese día gracias a mis padres, al vecino que me llevo en su coche y a los médicos me salvé", termina su estremecedor relato.



Son muchos los seguidores que le han animado tras leer su historia y le han mandado un mensaje ce cariño.