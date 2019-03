Malú atacada por su relación con Albert Rivera: "Soberbia, pedante y facha"

El pasado viernes, ocho de marzo, Malú hizo una publicación en Instagram en la que se puede apreciar como un grupo de personas se encuentran en una manifestación. Este post llevaba por título una frase que decía ''Siempre libre... siempre unidas''. Tras la publicación de la misma, este post recibió una gran oleada de comentarios criticando a la cantante.



Entre estos comentarios, la gente hablaba de diferentes ideologías refiriéndose al hecho de que las feministas no les representaban y que no querían que se pusieran etiquetas por ir o no a una manifestación. Muchos de los usuarios atacaban a la cantante con insultos, haciendo referencia a que ella no era una mujer que pudiera representar a otra, como se ha podido ver en comentarios como: '' tu no representas a ninguna mujer, soberbia pedante y facha'', '' Yo creo que estás muy perdida'', '' no eres coherente con lo que quieres trasmitir y con la persona que estás''. Ante este tipo de comentarios muchos de los fans defendieron a Malú explicando en qué consistía y que era la idea de feminismo. Todos los usuarios se ensañaban unos con otros, atacándose con fuertes insultos.



Además, la frase expuesta por la cantante, llevo a que recibiera grandes críticas referidas a la relación que mantiene actualmente con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. La gran mayoría de los usuarios hicieron referencia a que su relación la estaba cambiando, además de que la mayoría de los usuarios cuestionaban el hecho de que ella realmente fuese una persona libre y que además era el propio Albert Rivera quien la hacia no ser una mujer libre.





Entre algunos de los comentarios recibidos cabe destacar algunos que hacían fuerte hincapié no solo en la relación de ambos, sino también en el pensamiento o la ideología de Albert Rivera: ''tu libertad, está siendo cortada'', ''este señor te está imponiendo hacer las cosas imponiéndote su voluntad'', '' a la larga o te vuelves como esa persona o te separas de ella creo'', '' Preguntárselo a tu novio si quiere que seas libre'', '' Luego se lo dices a tu novio, que son los que nos quieren quitar la libertad por la que tanto hemos luchado''.y bastante interesados por el tema, bombardearon a Malú haciéndole la misma pregunta una y otra vez, ''¿Y qué dice Albert de todo esto?''.Malú ante todas las críticas recibidasy no dio respuesta a ninguno de los comentarios.