La respuesta que están esperando las fans de Kara Sevda

Esta tarde se producirá uno de los acontecimientos más esperados en Kara Sevda. Fehime visitará a Nihan cuyo gran secreto corre el riesgo de ser revelado. Son muchos los que ya conocen en Kara Sevda que Deniz es hija de Kemal. Tras descubrirlo la madre del protagonista la segunda ha sido Fehime, la abuela paterna de la pequeña.

La pregunta que se hacen las fans de la serie turca es si Fehime será capaz de guardar el gran secreto de la familia de Kemal y es que en el capitulo de esta tarde la abula de Deniz visitará a Nihan, el amor verdadero del turco.

"Amarnos no es suficiente", le dijo Kemal hace unos capítulos a la joven entre lágrimas, pero ella en aquel momento en el que le abrió su corazón no sabía nada de Deniz con lo que de enterarse de la paternidad de su amado todo puede dar un vuelco y un nuevo giro en una de las telenovelas más seguidas de Divinity. No tardó Kemal en arrepentirse y declararse a Nihan tras un acercamiento y le asegura que la echa de menos. Esto no sentó muy bien al resto de espectadores pues se preguntaban si el joven estaba jugando o no con los sentimientos de la mujer que le había prometido amor eterno.

Por cierto, Kara Sevda firmó un espectacular share con más de 350.000 espectadores. La historia de Deniz y Kemal en la que el Emir se inmiscuyó y destruyó aquellas pruebas que podían darle la paternidad al turco por celos. Las muestras de ADN podrían haber sido claves para unir a Nihan y Kemal de una vez por todas.

Cuando Kemal creía tener todo a su favor para hacerse legalmente con la pequeña y que todo pasara por las manos de un médico le informaría de que no podía ser el padre de Deniz. La irrupción del Emir y su maléfico plan para desvirtuar el futuro de Kara Sevda y de paso terminar con la historia de Kemal y Nahin. El joven decidió cortar por lo sano y fechar su boda con Asu, pero ahora todo puede cambiar con la visita de la abuela paterna de Deniz a Nihan y con la paternidad de por medio.

El giro inesperado de esta visita hace que todas las puertas se vuelvan a abrir en la historia de amor entre Kemal y Nahin. El Emir estará atento a todo lo que pase pues no está por la labor de permitir un nuevo acercamiento entre los jóvenes.