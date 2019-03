Facebook e Instagram sufren una caída a nivel mundial

Facebook, la red social que cuenta con más usuarios, ha sufrido esta tarde una caída a nivel mundial. Esta incidencia también se ha registrado en Instagram, la cual también pertenece a la compañía de Mark Zuckerberg.



Según el portal web Outage Repor, el fallo ha afectado principalmente a los usuario de la costa este de Estados Unidos, Reino Unido y, desde hace unos minutos, ya se ha notado en España.







Facebook is having issues since 11:56 AM ESThttps://t.co/RKoZl9z9of

RT if it's down for you as well #FBdown pic.twitter.com/iWBbC1yRQM