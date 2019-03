Esto es todo lo que sabemos del Caso Ozan de Kara Sevda

Kara Sevda avanza y el Caso Ozan está llevando la trama a un límite en el que la relación de Kemal y Emir. Con el paso de los capítulos los detalles de la muerte de Ozan van saliendo a la luz. Hasta ahora sabemos que Emir fue quien envenenó al joven para que así pudiera salir de prisión. Más tarde Emir descubrió el romance de Ozan con Zeynep y su idea de salvar al joven dio un giro inesperado, conclusión: Ozan tenía que caer.

Así comenzó el Caso Ozan, los hombres de Emir terminaron con la vida del chico, pero ahora lo que es todo un misterio es el nombre de la persona que ejecutó la orden, ¿quién es el asesino de Ozan? Algunas voces apuntan a Tarik, pero otros van más allá. El hermano de Kemal habría 'traicionado' así a la familia Soydere.

Toda la verdad del Caso Ozan verá la luz en los próximos días.

Entre todo este revuelo Kemal ha dicho "se acabó" a su relación con Asu y ahora está buscando un nuevo encuentro con Nihan. Kara Sevda avanza y la relación entre los dos protagonistas no termina de asentarse. Nadie se explica por qué ella obliga a Kemal a que la deje sabiendo que él no va a renunciar a su amor. En los últimos días hemos visto como su reconciliación, más de un año después, se retomaba al lanzarse Kemal y besar a Nihan. Kara Sevda no deja de sorprender a su audiencia y pese a que ha sido en secreto y en un lugar escondido.

Nihan sigue de cerca la vida del Emir, en teoría, para vengarse por todo lo sucedido. Esto ha hecho que Kemal recupere la fe en el amo que había perdido y ahora parece que ya no hay secretos entre ambos. El enemigo íntimo de la pareja sigue siendo Emir y ahora los dos saben sobre quien tienen que desencadenar sus fuerzas. Pese a todo Nahin sigue siendo la más reticente de los dos a comenzar ahora una nueva historia conjunta.

La última manipulación para que la pareja no termine junta ha venido, cómo no, de la mano de Emir. Al enterarse de la ruptura de Kemal y Asu, el 'malo' de Kara Sevda, ha tomado cartas en el asunto y se ha puesto como objetivo que Nihan y Kemal no terminen juntos. La publicación del posible embarazo de Asu podría detener las intenciones de Kemal, alguien que seguramente no dejaría solo a un bebé.