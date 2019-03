Uno de Los Lobos de Boom se pasa al fútbol profesional

Uno de los componentes de Los Lobos de Boom se pasa al fútbol, al menos por un día. Manu Zapata concursante del programa de Antena3 y uno de los miembros más conocidos de Los Lobos visitó las instalaciones del equipo de su tierra, Navarra. Zapata es natural de Tafalla, una localidad de apenas 10.500 habitantes situada en el corazón de la comunidad foral.



El tafallés, seguidor de Osasuna, visitó la escuela de fútbol del equipo que esta temporada milita en La Liga 123. Allí fue recibido por la totalidad de la plantilla y por su entrenador Jagoba Arrasate. El miembro de Los Lobos no dudó en fotografiarse con todo el plantel pamplonica y la imagen puede verse en la cuenta oficial del club rojillo.





El fútbol es una de las aficiones dey este hobie le ha servido para responder bien a más de una pregunta en el concurso de. En las últimas semanashan sido noticia no solo por su participación en el programa que dirige Juanra Bonet sino también por ser un gran reclamo paraen general. Esta misma semana fue curiosa la ver la imagen del grupo que está marcando un antes y un después en los concursos nacionales en una se las series del momento como es Matadero. Antena3 sumó su imagen a una de las escenas de la popular serie.Pero no están siendo todo buenos momentos para. La muerte hace varios días de uno de sus compañeros y uno de los personajes más queridos por la audiencia dey se había hecho querer por todos los que pasaron por. Su muerte ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores del concurso y sus compañeros ya han pedido que se le distinga de alguna manera. Muchos pueblos de la zona donde vivíale habían propuesto ser el pregonero de sus fiestas ya que el miembro desiembre había defendido sus orígenes y su forma de vida rural. Los Lobos no son infalibles y esta semana han estado varios programas en la cuerda floja salvándose gracias a sus conocimientos, pero varios grupos les pusieron en apuros.tienen una semana más por delante para dejar claro que buscan ser los que se lleven el gran bote que se juega enespera por ellos.