Extra del Día del Padre: Dónde comprar el cupón el sorteo del sorteo Extra Día del Padre de la ONCE 2019

El martes 19 de marzo se celebra el sorteo del Cupón y que reparte más de 28 millones de euros en premios. Ya te hemos contado cuántos son los cupones que serán agraciados en uno de los sorteos más esperados de todo el año. Y no es para menos porque a poca suerte que puedas tener tienes tu premio, casi, asegurado.

Si finalmente has tenido la suerte de tener entre tus manos un billete con al menos una terminación ya serías uno de los ganadores. Pero, ¿cuánto vale y dónde se compra el Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2019? Pues muy fácil, tienes varias opciones para hacerte con tu billete para este sorteo extra.

Este cupón estará a la venta en los puntos habituales o a través de la web de la ONCE. Si lo vas a comprar online tienes que saber que solamente JuegosONCE es la web oficial de venta de este tipo de productos de lotería de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Recuerda que un único ganador del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2019 podrá llevarse un premio de 17 millones de euros. Para poder comprar tu boleto deberás entrar con tu DNI y contraseña o bien registrarte en "Juegos ONCE" de forma totalmente gratuita.

El Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2019 tiene un precio de 5 euros y hay un total de 100.000 números en juego, es decir, todos los números comprendidos entre el 0 y el 99.999. Si no te ha dado tiempo a hacerte con un cupón del sorteo Extra Día del Padre de la ONCE en JuegosONCE, la web de la Organización Nacional de Ciegos Españoles hasta el día 19 de marzo de 2019 a las 21:00 horas.

En cuanto a los premios, tendrás un millón de oportunidades para hacerte con unos euros. Desde esos 17 millones de euros que se llevará el agraciado con las cinco cifras y la serie hasta los 5 euros de quienes acierten la última cifra del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2019. Además, la segunda, tercera, cuarta y quinta categoría se llevarán premios que van desde los 10 euros hasta la nada despreciable cifra de 40.000, casi nada por tan solo un cupón que cuesta 5 euros.

Date prisa, no queda nada para el sorteo, hazte con tu cupón y espera ser uno de los ganadores del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2019.