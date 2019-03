Abogados Cristianos gana la demanda contra la feminista asturiana Blanca Cañedo

La gijonesa Blanca Cañedo, directora de las clínicas Belladona (acreditadas para practicar abortos) e histórica feminista asturiana ha sido condenada por "intromisión ilegítima en el honor" de la Asociación Española de Abogados Cristianos, aunque la jueza le impone un euro de indemnización por el "daño moral" causado a esta asociación contraria a la legalización del aborto. Abogados Cristianos demandó a Cañedo por unas declaraciones publicadas en un diario digital en el que, entre otras cosas, la feminista afirmaba: "Hay que luchar contra los Abogados Cristianos que reciben una muy buena subvención por cada caso que abren, subvención que se le ha retirado a la Federación de Planificación Familiar Estatal por culpa de ellos, porque dedican a poco menos que a rebuscar en las basuras para encontrar cualquier mínimo pretexto que les permita abrir un caso".

La jueza de primera instancia del juzgado número 14 de Valladolid, donde se ha visto el caso, indica que no se ha acreditado que Abogados Cristianos reciba subvención alguna y, por tanto, "la falta de veracidad de lo afirmado" por Blanca Cañedo "constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Abogados Cristianos "en cuanto que acarrean objetivamente una difamación". La jueza añade que "se compartan o no esos fines intereses y/o valores", en alusión a la confesión religiosa de Abogados Cristianos, "en un estado democrático de derecho los mecanismos de `confrontación' no pueden pasar en ningún caso por la intromisión en el honor de quieres piensan y actúan de forma diferente". La juez condena también a la publicación de la sentencia en el mismo diario digital donde se publicó la entrevista.

Durante el juicio, el movimiento feminista asturiano se volcó con Cañedo, quien aseguró que "jamás, en treinta años de activismo", le había pasado algo parecido. En ese momento declaró a LA NUEVA ESPAÑA que "la cruzada de los antiabortistas" se está "recrudeciendo" y que nunca antes habían señalado a alguien "con nombre y apellido, algo que podría ser un peligro físico para mí, poniendo a una persona en el punto de mira".