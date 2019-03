Bustamante y Yana Olina se dan otra oportunidad: las pruebas de su vuelta en Gijón

El pasado fin de semana David Bustamante arrancó su nueva gira "Héroes" en el Teatro de La Laboral con un notable éxito. En el mismo concierto se encontraba la que hasta escasas semanas era su pareja, Yana Olina. La bailarina se había distanciado del cantante en las últimas fechas, pero su presencia en el primer concierto de la gira del cántabro a abierto de nuevo las puertas a una posible reconciliación.

Desde su ruptura con Paula Echevarría, el cantante ha jugado al despiste con sus relaciones. En Gijón pudo surgir de nuevo la magia con la mallorquina y según la revista ¡Hola! se les pudo ver por la ciudad asturiana dando un paseo y tratándose de manera muy cariñosa. La vuelta de Bustamante y Olina coincide además con el primer aniversario de la separación entre el cantante y la asturiana Paula Echevarría.

Bustamante y Yana Olina habría paseado agarrados del hombro por el Principado después de más de cinco meses sin que se supiera nada de si la pareja continuaba junta o no. Ahora, la bailarina, parece dispuesta a dar un paso adelante y es fácil encontrarla entre el público en los conciertos del cantante que estrena "Héroes".

Esta segunda oportunidad que podrían estar dándose llega tras conocerse en el programa de TVE "Bailando con las estrellas" en el que la bailarina ejercía de tutora del cantante. Su conexión sobre la pista de baile era evidente y no pasaba desapercibida ni para los espectadores ni para las revistas del corazón que ya desde el principio dejaron claro que entre ambos sucedía algo.

Pese a que nunca han confirmado que estén juntos se les ha visto muy cariñosos, no solo en Gijón como esta semana, sino también en las ocasiones en las que visitaban la tierra de David Bustamante, San Vicente de la Barquera.

Desde el pasado noviembre no se tenía constancia de que siguieran en contacto y en los últimos días surgían rumores de su vuelta. En Gijón, Bustamante sacó a relucir su aspecto más bailón y es que su gira "Héroes" es una de las más esperadas del momento musical nacional y el cántabro lo sabe. Rock and Roll, bachatas y sus legendarias baladas siempre están presentes. Tampoco podían faltar los ritmos más actuales como el reguetón. Por cierto, dentro de poco David Bustamante sacará un nuevo tema, la canción del verano, según él mismo, y lo hará compartiendo escenario con la ex concursante de Operación Triunfo, Ana Guerra.