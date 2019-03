Los asturianos, en contra del cambio de hora

Toca adelantar los relojes esta próxima madrugada del 30 al 31 de marzo, por lo que, a las 2.00 serán las 3.00 en la Península. Debido al hecho de que en un principio no se iba a volver a modificar la hora, ¿sabrá la gente que este fin de semana tenemos que cambiar nuestros relojes?

Quedaban pocos despistados que no supieran que este fin de semana los relojes se adelantan una hora, aunque la mayoría prefiere que los continuos cambios acaben de una vez. A unos el cambio de hora les afecta más que a otros. ''Tienes que madrugar más'' apuntaba Carla Díaz, al igual que Izan Sánchez que aseguraba que entonces ''dormimos menos''. Tuvieron lugar muchos más comentarios sobre el efecto que el cambio de hora producía, entre los cuales había personas que alegaban que físicamente se notaba, que además producía cambios de humor a la hora de despertarse.

La gran mayoría de la gente con la que hemos podido hablar se posicionaba en contra de este cambio, así lo afirma Miguel Feito ''dicen que sirve para un montón de cosas, que si ahorramos, que si dejamos de ahorrar, pero bueno, yo sinceramente creo que no''.

Por el contrario, hay asturianos que se muestran indiferentes ante este hecho, como Noemí Prado que explicaba ''no me afecta para nada, pero lo veo bien como está ahora'', o el caso de Josefa Rodríguez que manifestaba ''a mí no me afectó jamás'', al igual que asentía Ludi Martínez ''nunca me afectó nada, yo cámbiome, levántome por la mañana, y si son las nueve, son las nueve, me da igual una hora que otra''. Por otro lado, también dimos con personas que decían que querían que se cambiase la hora, pero que se mantuviese este horario que se va a establecer, ya que las tardes son más largas, además de que esta hora también les gustaba más que la de invierno, entre otros muchos factores.

Tras el pasado cambio de hora realizado el 28 de octubre del 2018, este nuevo adelanto en la hora acarreará cambios en el desarrollo de los días que no se verán restablecidos hasta el siguiente cambio de invierno, que tendrá lugar el 26 de octubre de este mismo año.