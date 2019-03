Esto es todo lo que sabemos de las oposiciones con las que Correos lanza su mayor oferta para contratar a 4.000 personas

Las oposiciones a Correos celebradas en el año 2018 fueron unas de las más concurridas de todo el país. No en vano a los candidatos a ocupar un puesto fijo no se les exigía excesiva preparación. Bastaba con estudios básicos, lo que abrió la puerta a decenas de miles de candidatos. Y eso es parte de lo que se sabe de esta nueva convocatoria que según los sindicatos podría resolverse antes de fin de año: la gran cantidad de plazas ofertadas (4.055 puestos de todo tipo), hace que ya se piense en otra gran prueba con sedes en diferentes lugares de España para dar la misma oportunidad a todos los que lo deseen de presentarse. No en vano la crisis económica ha hecho que la promesa de un trabajo fijo convenza a muchos.

Si en 2018 se presentaron 1000.000 personas para 2.000 plazas ahora la cifra de aspirantes podría aumentar tanto como las plazas, que en esta ocasión se doblan. Muchas academias ya están formando a los candidatos. En internet también hay quién se forma por su cuenta o quién recurre a sus propios foros o páginas web.

Una de las dudas más repetidas por quienes quieren participar en el proceso es cómo se pueden sacar puntos extra (además del examen). Desde los sindicatos aseguran que se pueden sacar puntos de diversas maneras. En primer lugar si lo que quieres es acceder a uno de los puestos de reparto motorizado la antigüedad del carné te da puntos. En la última convocatoria (la de más de 100.000 personas) también se dieron puntos por tener carreras y ciclos superiores relacionados con la administración pública. Y, como es evidente y pasa en casi todos los procesos de este tipo, siempre se tiene en cuenta la experiencia en Correos en puestos de la misma provincia en la que te presentas al examen.

Pero ¿cómo van a ser las pruebas? Pues se espera que sean tipo test como las que se hicieron el año pasado. En internet con una simple búsqueda en Google puedes obtener incluso los modelos de examen y los ejemplos de lo que "cayó" en otras convocatorias. La de 2018 no estuvo exenta de polémica ya que hubo quién incluso acusó a los asistentes de haber copiado.

En esta ocasión, buscan principalmente carteros motorizados y personal de oficina (en este enlace te contamos en su día como se van a distribuir las plazas vacantes a cubrir en esta opisición).

Y lo más importante ¿Cuándo van a ser las pruebas? Pues lo cierto es que en este sentido aún se conocen pocos detalles sobre todo porque no se ha hecho público nada de forma oficial en el apartado "empleo" de la web de Correos. Pero, a pesar de todo, parece claro (a juzgar por cómo fueron las cosas en el último caso), que las pruebas no serán hasta finales de este año.