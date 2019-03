El zasca de un hotel harto de influencers que querían alojarse gratis en su hotel

Que los hoteles están empezando a estar hartos de influencers no parece que sea algo nuevo pero sí cada vez más repetido. Los dueños de este tipo de establecimientos aseguran que en los últimos años han tenido que lidiar con gran cantidad de personas que quieren alojarse de forma gratuita en sus establecimientos y que, a cambio, ofrecen su popularidad en redes sociales. El "negocio" es sencillo. Tú me das noches gratis, alojamiento con desayuno y cena incluida, y yo a cambio promociono "gratis" tu establecimiento en las redes en las que me siguen cientos de personas.

Pero no a todos les sientan bien estos intercambios. De hecho hay responsables de negocios que reconocen que muchos ya abusan y que se ofrecen incluso pequeños "influencers" con muy pocos seguidores y que además en muchos casos son comprados por lo que no son personales reales a las que podría llegar esa supuesta publicidad. Sólo son "bots", que es el nombre con el que se conoce a los robots en redes sociales.

Un hotel situado en Las Filipinas se convirtió en viral la pasada semana por el mensaje que les puso a estos influencers en Facebook. "Estamos recibiendo muchos mensajes sobre colaboraciones con personas influyentes, personas que tienen muchos seguidores en redes como Instagram. Nos complace anunciar que White Banna no está interesado en "colaborar" con los "influencers" autoproclamados y nos gustaría sugerirles que prueben otra forma de comer, beber o dormir gratis. Trabajando por ejemplo", llegaron a escribir desde el hotel. La respuesta fue muy aplaudida en redes sociales. Casi 10.000 personas reaccionaron a ella de forma positiva en Facebook y la compartieron más de dos millares de usuarios. Tanto que ellos mismos insistieron luego sobre el tema.



"Nuestro post se hizo viral pero queremos aclarar que no estamos en contra de los influencers sino en contra de los "freeloaders". Los influencers normales no se definen a si mismos como influencers. Hemos colaborado con algunos de ellos en diferentes términos y condiciones y les apoyamos. De esos nunca nos han contactado pero los necesitamos", acabaron escribiendo desde la gerencia de este establecimiento hostelero después de que sus palabras dieran la vuelta al mundo en apenas unas horas compartidas por medios de comunicación de todo el mundo. Un nuevo punto para la reflexión acerca de lo que está sucediendo con los influencers en todo el mundo y sobre todo en lo que se refiere a la hostelería y la hotelería, en donde van perdiendo cada vez más credibilidad y poder a partes iguales.