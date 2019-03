El monumental enfado de una joven por esto que le contestaron al buscar empleo

Trabajar en la industria del espectáculo es muy duro. Artistas, actores, músicos, escenógrafos, decorados, todos tienen una gran responsabilidad y un trabajo muy duro. Entre los que se llevan la palma suelen estar los técnicos que están entre bambalinas y tras el telón. Montar y desmontar escenarios, que todo esté listo para cuando arranca la función y que nada falle, es una de las labores más duras y menos agradecidas de la industria. A nadie se le escapa que para que todo funcione hace falta moverse rápida y ágilmente y da igual que seas hombre o mujer, da igual la edad que tengas y lo cansado que estés, no hay excusa.



Lo que le sucedió esta semana a una técnica de espectáculos ha despertado las iras de las redes sociales al considerar estas que se ha tratado a esta chica de una manera diferente por el mero hecho de ser mujer. Todo empezó cuando la usuaria de Twitter envió su currículo a una de las decenas de orquestas que giran por el norte de España durante el verano. La respuesta de la persona que recibió su currículo no fue otra que "hay que montar y desmontar todo, un escenario móvil, no quiero mentirte, es un trabajo muy duro". La solicitante del empleo no se vino abajo y contratacó con un "llevo 3 años en el sector, se como funciona, no te preocupes", pero su interlocutora, sí, también era mujer, no parecía muy convencida de la valía de la chica.





Hola mi gente de Twitter,hoy os voy a enseñar lo que pasa cuando eres técnicA de espectáculos y envías el currículum para trabajar en una orquesta pic.twitter.com/StyclOBSSW — Ait HP (@dejaloserr) 29 de marzo de 2019

". Ese fue el último mensaje de la empleadora hacia la chica que buscaba trabajo. Ella no se amilanó y respondió con carácter y temperamento:"No se si alguna de las orquestas de Galicia me contratará, desde luego como sigan el mismo proceso de selección que la vuestra, vamos apañadas.pero solo por el hecho de ser mujer hacéis presupuesto que soy decil e incapaz. Es una lástima que no haya coincidido con mujeres en los escenarios. Pero cada vez somos más, algún día coincidirás con alguna de nosotras y entonces probarás de veras lo que valemos".Seguro queantes de descartar a alguien para un empleo sin darle una oportunidad esta profesional del espectáculo