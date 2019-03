El mueble de Ikea que se ha descatalogado en España y que tendrás que ir a comprar a Portugal

Es algo que pasa de forma habitual en todos los negocios. Cuando quieres ir comprar un mueble te encuentras con que ya lo han retirado. Para que entren novedades tienen que salir otros productos que ya no están a la moda o que han empezado a venderse un poco peor que sus "compañeros". Los fans de Ikea, la cadena de muebles sueca con tiendas en toda España, están estos días "escandalizados" por la descatalogación de algunos colores de Skubb, una de sus butacas más populares y que en determinadas tonalidades ya no está disponible. Sólo lo puedes comprar, eso sí (tal y como apuntan algunos de los fans de esta tienda), en los establecimientos de Portugal.

Pero esto no es lo único que va a salir de las tiendas de Ikea de toda España en los próximos meses. Ni mucho menos. Dentro del compromiso ambiental que ha tratado de impulsar la compañía también se van a dejar de vender en sus tiendas pajitas de plástico de uno sólo uso de las que se vendían para fiestas o cumpleaños infantiles. A partir de ahora se van a sustituir por otras de cartón que son biodegradables y que van a ayudar en la lucha por preservar el medio ambiente.

Además Ia compañía también está afrontando un proceso de reconversión en lo que a su modo de vender se refiere. La tendencia de los consumidores a alejarse cada vez más de los grandes centros comerciales y a volver al pequeño comercio en el centro de las ciudades y, sobre todo, a la copra a través de internet, hace que todos los responsables de ventas de grandes marcas tengan que buscarse cada vez más la vida. En este caso han tenido que rebajar sensiblemente (en este enlace te lo contamos) los precios a los que se venden todos los muebles de Ikea.

Normalmente tanto esta empresa como muchas otras se comunican con sus clientes y atienden quejas y sugerencias a través de las redes sociales. En este enlace tienes un ejemplo: hace días un cliente de Asturias advirtió a los responsables de la tienda Ikea del Principado de que les había fallado un poco la ortografía dentro de un cartel. Su reacción no se hizo esperar y hasta pidieron perdón. La historia es como para no perdérsela. Y no es la única de estas características que ha tenido lugar en los últimos días en esta marca.