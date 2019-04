Las 15 canciones que han marcado la historia de Eurovisión y que (muchas veces) no asocias con el festival

Cientos de canciones han pasado a lo largo de las pasadas 63 ediciones (Eurovisión 2019 celebrará la número 64). Muchas han caído en el olvido, otras siguen siendo recordadas como parte del festival y otras han tenido fama por sí solas e incluso han sido remezcladas o versionadas por otros artistas.

"Volare", Domenico Modugno (1958). Muchos no sabrán que esta popular canción de Domenico Modugno (también conocida por "Nel blu dipinto di blu"), arrasó en el festival de San Remo y posteriormente ganó el Festival de Eurovisión en la primavera de 1958.

"Poupée de cire, poupée de son", France Gall (1965). Es otra de las grandes conocidas del eurofestival. Ganó la edición de 1965 gracias a la interpretación de la cantante francesa (ya fallecida) France Gall.

"Puppet on a string". Sandie Shaw (1967). Descalza y con fuerza, la británica Sandie Shaw salió a escena y con "Puppet on a string" logró el primer triunfo para el Reino Unido. El popular tema también fue versionado al español: "Marionetas en la cuerda".

"Congratulations", Cliff Richards. (1968). Detrás de Massiel, en segunda posición se colocaba el popular tema del británico Cliff Richards, quien volvería años más tarde (en 1973) quedando en tercera posición.

"Waterloo", ABBA. (1974). Unos jovencísimos Anni-Frid, Benny, Björn y agnetha ("ABBA"), ganaban con "Waterloo"el festival de Eurovisión 1974. Más que una batalla, fue un toda una conquista, pues aquel grupo sueco se convertiría años después, en una de las bandas de Pop más populares de la historia de la música. Sus letras, músicas y canciones serían reconocidas por millones de personas, a la vez que golpearían las listas de ventas de todo el mundo.

"Save your kisses for me", Brotherhood of man (1976). Es otro de los hitos de la historia del festival. Con una simpática puesta en escena, el cuarteto británico obtenía la victoria en La Haya, dando al Reino Unido su tercera victoria en el eurofestival.

"A-Ba-Ni-Bi", Izhar Cohen & ALphabeta (1978). En 1998, el artista catalán Marc Parrot (También llamado "El chaval de la peca") lanzó una versión del tema "A-Ba-Ni-Bi" y así popularizó está canción que veinte años antes, el israelita Izar Cohen había interpretado en la edición de 1978 , dando el primer triunfo para Israel en toda la historia del festival.

"What's another year?", Johnny Logan (1980). El que se convertiría en uno de los músicos más populares del festival, se presentó por primera vez en 1980, en La Haya. La balada ("What's another year?) cautivó al jurado, que se rindió ante Logan, dando el segundo triunfo para Irlanda.

"Love shine a light", Katrina and the waves"(1997). El grupo británico que en 1983 saltaba a la fama con "Walking on sunshine", irrumpe en el Eurovisión en la primavera de 1997 y gana el festival en lo que sería la última victoria Para el Reino Unido.

"Diva", Dana Internacional (1998). La transgenero israelí Dana Internacional genera una gran expectación en la edición de 1998, obteniendo la victoria para Israel y dándole a su país, la tercera victoria en la historia de Eurovisión.

"My number one", Helena Paparizou (2005). La griega afincada en Suecia Helena Paparizou, logra en Kiev la primera victoria para el país helénico. "My numer one" entra también en el top de las mejores canciones del festival en el concurso que se hizo para conmemorar el 50 aniversario eurovisivo.

"Fairytale", Alexander Ribak (2009). La ciudad de Moscú acogía el festival, en lo que se ha considerado la más costosa y espectacular de todas las ediciones hasta la fecha. Sobre el inmenso y majestuoso escenario, brillaba (violín en mano) el joven de origen bielorruso Alexander Ribak, que con "fairytale" le daba el triunfo a Noruega.

"Euphoria", Loreen (2012).Es sin duda, el tema más popular de Eurovisión de este siglo. El tema interpretado por la sueca de origen marroquí Loreen, arrasó en el Melodifestivalen (festival sueco donde se elige al representante para Eurovisión) y posteriormente, lo hizo en Bakú en la gran Final. No solo ganó, sino que "Euphoria" se adueñó de las pistas de baile de media Europa, incluso, sus notas fueron tocadas por la banda de la guardia del Palacio Real de Estocolmo.

"Rise like a phoenix", Conchita Wurst (2014). El austriaco Thomas Neuwirth, llegó a Eurovision de la mano de su alter ego, Conchita Wrust. El personaje encarado por Neuwirth, tenía un aspecto muy femenino: vestido de gala en tono dorado, pelo moreno, largo y moldeado, pero sin desprenderse de su tupida y perfectamente recortada barba. "La mujer barbuda" (así la llamo parte de la opinión pública) ganó con "Rise like a Phoenix" lanzando un mensaje a favor de la libertad, la tolerancia y la diversidad sexual. "We are unstoppable" ("Somos imparables"), afirmo Conchita tras recibir el premio.

"Toy", Netta (2018). La artista Netta Barzilai fue descubierta en un programa de televisión, soprendiendo por utilizar un looper (aparato que sirve para reproducir pistas de sonido que se hacen con la voz y se pueden repetir simultáneamente a modo de sampler). La israelí llegó a la pasada edición de Eurovision con "Toy" pero sin looper (la normativa de la UER impide utilizar instrumentos en directo, considerando a este tipo de aparato como tal). Aun así, arrasó y dio la cuarta victoria a Israel.