Los 15 mejores (y peores) momentos de España en Eurovision que deberías ver

Miki representará a España en Eurovisión 2019 a ritmo de "La venda", en lo que será la 59ª participación de España en el festival. Desde su debut en 1961, España nunca ha faltado a la cita con Eurovisión aunque no siempre con el mismo éxito.

En cuanto a premios, ha habido de todo un poco: primeros en un par de ocasiones, cuatro veces en segunda posición y 1 vez terceros.

"Yo soy aquel". Raphael (1966). Raphael representó a España dos años consecutivos. El primero fue con "yo soy aquel", tema más que conocido pero que muchos no sabían que fue defendido en Eurovisión. Quedó en séptima posición.

"La, la la", Massiel (1968). Sin duda, la canción española más popular de Eurovision ganó en Londres en la primavera de 1968. Massiel, con su minifalda y su estribillo más que pegadizo, pasaría a la historia como la primera ganadora de España en el eurofestival. Sin embargo, la victoria vino precedida de la controversia. La canción iba a ser representada en un principio por Joan Manuel Serrat, quien al deseo de ser cantada en catalán, RTVE responde prohibiendo proceder a su interpretación en este idioma, sustituyéndolo por una cantante entonces desconocida (María de los Ángeles Felisa Santamaría, "Massiel").

"Vivo Cantando", Salomé. 1969. En Madrid, Salomé volvía a darle el triunfo a España con "Vivo cantando". Eso si, con empate. La organización decidió repartir el premio y Salomé se vió obligada a compartir la victoria con la representación francesa, holandesa y británica. Este Hecho, sentaría las bases para la legislación referente a empates (hoy en día, en caso de empate, la victoria es para el país que más 12 puntos haya obtenido en las votaciones).

"Gwendolyne", Julio Iglesias. 1970. El que ha sido un de los "latin lover" y embajadores de España más populares, comenzó su andadura musical en el festival de Eurovisión. Con la ciudad de Amsterdam como testigo, Julio Iglesias interpreta "Gwendolyne", logrando un cuarto puesto empatado con Francia y Suiza.

"Un mundo nuevo y feliz", Karina. 1971. "Pasaporte a Dublín" fue un concurso de televisión española a modo de preselección nacional en el que se elegía el candidato a representar a España en el festival de Eurovisión 1971. Con artistas participantes como Nino Bravo o Rocío Jurado entre otros, la cantante elegida sería Karina, que viajó hasta Dublín e interpretando "Un mundo nuevo" logró una segunda posición para España.

"Eres tu", Mocedades. 1973. Junto a "La la la" de Massiel, "Eres tu" de la formación vasca "Mocedades", probablemente sea la canción más memorable de todo el paso de España por Eurovisión. Quedó segunda por detrás de la candidatura de Luxemburgo y sin embargo, tuvo mucho más éxito que ésta. Arrasó en nuestro país y cruzó el charco entrando en las listas de éxito americana con su versión en inglés: "Touch the wind". Además, este "himno eurovisivo", fue proclamado la undécima mejor canción de la historia de Eurovisión en un concurso paralelo que se celebró para conmemorar en 2005, los 50 años del concurso.

"Su canción". Betty Misiego. 1979. Uno de los momentos más recordados por los más nostálgicos, es el final de las votaciones de aquella edición, en la ciudad de Jerusalem. Betty Misiego con "su canción" iba en cabeza hasta el final del recuento de votos por los jurados de cada país. El último en votar, el jurado español, da los doce puntos a Israel, haciendo que éste supere a España y se alce con el triunfo en el último momento. Para muchos, un "gol en propia portería".

"Quién maneja mi barca", Remedios Amaya (1983). Pese a recibir 0 puntos y ser uno de las cinco representaciones españolas que se quedaron a la cola de la tabla de puntuaciones, "Alguien maneja mi barca" es sin duda, uno de los temas más populares de España en toda la historia de Eurovisión. Con un peculiar vestido a rayas, Remedios Amaya salió descalza a escena y con energía defendió la canción. Parece que El jurado no la entendió y de esta forma, no la votaron. "Spain, zero points".

"Lady, Lady", Bravo (1984). Otro de los hits de los años 80 y de toda la participación de España en el eurofestival, es el tema que en 1984 nos traía el cuarteto Bravo. "Lady, Lady" quedó en tercera posición y llegó a cruzar el charco hasta Latinoamérica, donde cosecho gran éxito.

"Bandido", Azucar Moreno (1990). Con fallo en el play-back al comienzo de la canción incluido (la actuación tuvo volver a empezar desde el principio), el dúo formado por las hermanas Toñi y Encarna Salazar ("Azúcar Moreno") logró una digna quinta posición en Zagreb. "Bandido" fue muy popular en España y sonó sin parar en su versión dance durante el verano de 1990.

"Bailar pegados", Sergio Dalma (1991). En 1991, un joven de Badalona de nombre Sergio, interpretaba "Bailar pegados", un tema melódico de corte italiano que se posicionaba en cuarta posición y que lograba una muy buena reputación entre la opinión pública.

"Vuelve conmigo", Anabel Conde (1995). La segunda posición para la representación española de 1995, es la última vez que España se acercó tan de cerca a la victoria. La impecable actuación gracias al chorro de voz de la malagueña Anabel Conde es aún recordada por muchos eurofans.

"Dile que la quiero", David Civera (2001). David Civera es elegido para representar a España en un programa de preselección que TVE organiza en los primeros meses de 2001. Sonia y Selena con el famoso tema "Yo quiero bailar", también optan a la selección, pero se quedan a las puertas. El artista aragonés consigue que Europa baile "Dile que la quiero" y se coloca en sexta posición.

"Europe´s living a celebration", Rosa (2002). Si hay un fenómeno destacable en todo el paso de España por Eurovisión, es el acontecido por el fenómeno "Rosa". Tras ganar el reality "Operación triunfo", Rosa López es propuesta y elegida para representar a España en 2002. Dado el éxito del programa y la empatía que generaba "Rosa de España", todo el país se volcó con Eurovisión, haciendo que el momento de su actuación, tuviese una audiencia de más de 12 millones de espectadores. Gracias al paso de Rosa y a su "Europe's living a celebration", la reputación y la audiencia del festival crece considerablemente en Esapaña, no solo ese año, sino que se extendió a las posteriores ediciones. (Fue lo más visto de la década, aquí te lo contamos).

"Quédate conmigo", Pastora Soler (2012). De producción hispano-sueca, esta balada interpretada por la sevillana Pastora Soler fue una de las favoritas en la edición de 2012 celebrada en Bakú. La potencia vocal de la intérprete y su aplomo en el escenario hicieron que el tema siga siendo recordado, a pesar de que la canción se situase finalmente en la décima posición.