Varela: "El Campoamor tiene que subir de nivel para ser un referente mundial"

Mejorar la atención al abonado, reforzar el proyecto pedagógico, potenciar la vertiente artística y ampliar el foco, haciendo incluso presentaciones en las comunidades vecinas, para captar nuevos espectadores aprovechando la proximidad geográfica, y convertir la temporada ovetense en un referente cultural en todo el noroeste español y conectado con una red de escala europea. Estos son algunos de los pilares centrales de la propuesta con la que Celestino Varela convenció a la comisión que seleccionaba al director general de la Fundación Ópera de Oviedo de que él era el hombre indicado. Ayer, en el Campoamor, Varela fue presentado como nuevo responsable de la temporada ovetense; una puesta de largo impecable en la que demostró su profundo conocimiento de la gran casa de ópera asturiana, y en la que incidió en la necesidad de modernizar el teatro ovetense para poder crecer.

"Me siento un poco en casa, volviendo a casa", afirmó ayer Varela, en referencia a su formación universitaria en Oviedo y a su propia conexión con el Campoamor: "Para la generación que empezamos aquí era como el Metropolitan o La Scala de Milán, y sigue siéndolo". El nuevo director general tuvo un recuerdo para quienes les precedieron en la plaza, destacando la "brillantísima" etapa que protagonizaron Jaime Martínez, como presidente, y Javier Menéndez, como director general. Varela incidió en su pretensión de dar continuidad a los logros de ese período, y seguir ampliando la base de aficionados y abonados para consolidar el crecimiento de la Ópera de Oviedo, que prefiere considerar "la Ópera de Asturias". En relación al Campoamor, Varela incidió en la necesidad de impulsar una intervención sobre el recinto. "Tenemos que subir de nivel el teatro Campoamor, creo que es algo a lo que Oviedo y Asturias deben de aspirar. Porque una de mis ideas dentro de este eje noroccidental que últimamente vemos en la prensa, Asturias tiene que jugar un rol importante a nivel cultural. Y queremos apostar por Oviedo como la ópera de ese marco geográfico", destacó Varela. Para ello, Varela se mostró partidario de hacer presentaciones en las regiones cercanas y tratar de establecer acuerdos con hosteleros para facilitar los tránsitos. "León está a una hora en coche, no hay razón para que la gente no pueda venir a una función, a no ser que les detenga una nevadona en el Huerna. Que ya sería mala suerte", comentó, con humor.

"Queremos poner a la ópera, poner a Oviedo y a Asturias como un auténtico referente a nivel mundial. En eso es en lo que creo, y en eso voy a dejarme la piel", concluyó Varela.