La sillita de bebé para el coche que la OCU pide que se deje de usar: "resultan inseguras"

La seguridad en el vehículo es algo primordial. Y más aún si se va con niños pequeños. Los bebés deben ir bien de sujetos a la silla del coche para evitar sufrir cualquier lesión por mínimo que sea el golpe o el incidente que se haya tenido. La Organización de Consumidores y Usuarios ha emitido una alerta informativa a través de su portal digital sobre los riesgos de comprar un determinado modelo de silla de bebé que "resulta insegura".

"En OCU analizamos continuamente las sillas de coche para niños (en este enlace te mostramos cuáles son las más seguras), comparando los distintos modelos del mercado, sus prestaciones, sus características y, lo más importante, su seguridad. En el último análisis que estamos realizando dos productos han resultado inseguros en las pruebas de choque frontales: Babystyle Oyster + Base Duofix Isize y Chicco Oasys i-Size + Base i-Size", apuntan desde la organización. "El modelo de silla de coche para niños Babystyle Oyster + Base Duofix Isize no se encuentra en las tiendas españolas, aunque se podría adquirir por internet. La silla Chicco Oasys i-Size + Base i-Size se puede adquirir con un conjunto trio, en concreto con los conjuntos Chicco Trío Style Go Up y Trío Love Up".

Se han detetcado problemas con las barras metálicas de protección. "Durante la prueba de choque frontal, con el dummy que simula a un niño de 1 año y medio, la silla Babystyle Oyster + Base Duofix Isize se desprende de la base y sale proyectada hacia adelante, lo que expone al niño a un riesgo de daños serios. Esto se debe a que las barras metálicas que deberían sujetar la silla a la base se salen de su guía de plástico durante el choque, como podemos comprobar en las siguientes imágenes", alertan desde el informe de la OCU (hace unos meses informó sobre ustancias potencialmente cancerígenas en bálsamos infantiles).

También se ha detectado una rotura en la hebilla de plástico en la Chicco Oasys i-Size + Base i-Size. "·ncontramos durante la prueba de choque frontal que una hebilla que sujeta el arnés de la silla se rompe y el dummy que simula el niño deja de estar sujeto por el arnés por lo que, en caso de accidente grave, los niños pueden sufrir daños serios", declaran (en este enlace te mostramos las costumbres peligrosas al volante).

La OCU recuerda que ambas sillas "están homologadas y son legales". Pero también apunta que "el fabricante Chicco ha reconocido el fallo de su silla, que se produce en los modelos distribuidos a partir del 27 de septiembre de 2018. Se va a iniciar una campaña de sustitución gratuita de la pieza defectuosa. Si tienes este modelo puedes llamar para informarte al teléfono 900 720 408 o contactar directamente a través de la página web de Chicco".

La Organización de Consumidores y Usuarios finaliza recomendado que "si tienes alguno de estos dos modelos de sillas de coche para niños es que dejes de usarlos".