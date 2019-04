Los cinco países que más han triunfado de toda la historia de Eurovisión (y uno de ellos abandonó el concurso)

Eurovisión 2019 celebra en Tel Aviv su edición numero LXIV. Atrás quedan 63 ganadores (incluso alguno más, gracias al cuádruple empate de 1969). En el palmarés de triunfos por países, es Irlanda quien lo lidera (7 victorias). Le sigue Suecia con 6. Y con 5 victorias, 3 países: Francia, Reino unido y Luxemburgo.



Irlanda: siete victorias (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 y 1996)

Las generaciones de aficionados al festival más jóvenes nunca vivieron el esplendor de Irlanda, pues este país arrastra pésimas posiciones durante las últimas dos décadas (desde 2005, Irlanda no se ha clasificado para la gran final en siete ocasiones). (Aquí te contamos cuál es el país con peor suerte).

Pero en los noventa, el talento de Irlanda para triunfar en Eurovision era más que reconocido. En un tiempo en el que pegaban fuerte las baladas y la profusión de los sonidos celtas estaban en auge, Irlanda cosecha 4 victorias durante esta década (tres de ellas, de forma consecutiva).

El primer de los triunfos, se remonta a 1970. En aquella ocasión, Dana triunfaba con "All Kind of everything".

El compositor Johnny Logan irrumpe en el festival en 1980. Interpretando "What's another year?", el irlandés otorga para su país la segunda victoria. Años más tarde, en 1987, logan vuelve al festival y con "Hold me now" vuelve a ganar.

Ya en los noventa, logan vuelve a participar, pero esta vez como compositor. "Why me", interpretado por Linda Martin obtiene la victoria, convirtiendo a Johnny Logan, en el compositor con más triunfos del eurofestival.

En 1933, Irlanda obtiene su quinta victoria de la mano de Niamh Kavannagh ("In your eyes") y, al año siguiente, Paul Harrintong y Charlie McGettigham ganan con "rock n' rolls kids".

La séptima y última victoria para Irlanda vino en 1996, con el sonido celta de "The Voice" en manos de la mística Eimear Quinn.

Suecia: seis victorias (1974, 1984, 1991, 1999, 2012 y 2015)

A pesar de ser superado por Irlanda en número de victorias, el país nórdico es el participante con el palmarés más brillante de Eurovision. Con un currículum insuperable (6 victorias, 1 segundo puesto, 6 terceros puestos, 22 veces dentro del top 5 y 39 en el top 10), Suecia parece saber las claves del éxito para triunfar en el festival.

Toda una factoría musical gira entorno al melodifestivalen (festival sueco de gran prestigio en el que se elige la canción representante para Eurovision). Nombres de compositores como Thomas Gson o Peter Boström parecen tener la receta para componer muchas de canciones que han participado en el festival, o incluso ganar ("Euphoria").

El primer triunfo de Suecia se remonta a 1974. En esa ocasión ABBA arrasaba con "Waterloo".

Años más tarde, llegaría el triunfo con Herreys ("Diggi-loo diggy lei", 1984), Carola ("Fångad av en stormvind", 1991) y Charlotte Nilsson ("take me to your heaven", 1999).

Ya en la última década, Suecia arrasa con "Euphoria" de la mano de Loreen, en 2012 y en 2015, obtiene el último triunfo con "Hero", interpretado por Måns Zelmerlöw. (Es una de las que te contamos las canciones que han marcado el festival).

Francia: 5 triunfos (1958, 1960, 1962,1969 y 1977)

Hace más de 40 años que no gana un festival, pero Francia alberga cinco triunfos a sus espaldas. Fue pionero del concurso, participando junto a tan solo 6 países más, en la primera edición de Eurovision de 1956.

De las 63 ediciones acontecidas, solo ha faltado en dos ocasiones (en 1974, por la muerte del presidente de la republica, Jacques Pompidou, y en 1982).

Actualmente forma parte del "big five" (junto a Italia, Reino Unido, España y Alemania) y por tanto, accede a la gran final de manera directa. El primer triunfo de Francia, llega en 1958, con André Claveau ("Dors, mon amor"). Dos años más tarde, Jacqueline Boyer gana con "Tom pillibi". Y en 1962, Francia vuelve a ganar con Isabelle Aubret ("un premier amor").

En 1969, en Madrid, se produce un cuádruple empate en el primer puesto. La UER decide repartir el premio con cuatro países. Francia resulta ser uno de ellos, que con "Un Jour, un enfant" lograría la cuarta victoria.

El último triunfo para Francia lo logra Marie Myriam en Londres, en 1977. La balada "L'oiseau et l'enfant" consigue 136 puntos, y la victoria en el marcador.

Reino Unido: cinco victorias (1967, 1969, 1976, 1981, 1997)

Junto con Francia, Reino Unido es el pais que más veces ha participado (solo se ausentó en edición de 1958 y en la inaugural de 1956 en la que no participó). Los resultados en las últimas décadas no han sido muy alentadores, a pesar de que Forma parte del "big five", y por ello accede directamente a la gran final. Sin embargo, el Reino Unido cosecha durante las décadas del siglo XX, grandes resultados: 6 veces ganador y 15 veces en segunda posición (es el pais que más "platas" ha conseguido).

La primera victoria de los británicos la trajo Sandie shaw en 1967, que salió a escena descalza y cantó "Puppet on a string". La canción fue número uno en varios países, alcanzando gran éxito en España con su versión al español: "Marionetas en la cuerda".

Reino Unido fue otro de los paises que empató en el primer puesto en la edición de 1969. "Boom boom", interpretada por Lulú tuvo que compartir el premio con Francia, los Países Bajos y España.

El tercer triunfo de los británicos vino de la mano del cuarteto "Brotherhood of man". La mítica y popular coreografía de "Save your kisses for me", obtuvo en premio en La Haya, en la edición de 1976.

Pero si hay una coreografía memorable, simpática y colorida es la del también cuarteto británico "Bucks fizz". "Make up your mind" gana la edición de Eurovision 1981.

El último triunfo de los británicos se remonta a más de 20 años atrás. La banda "katrina and the waves" (famosa en los 80 por "Walking on sunshine") arrasa con "Shine a light" en mayo de 1997.

Luxemburgo: 5 victorias (1961, 1965, 1972, 1973 y 1983)

Curioso en Eurovision es el caso de Luxemburgo. El pequeño estado Europeo comenzó a participar desde el principio (1956) y lo hizo de forma continuada hasta su retirada en 1993, excepto en 1959 que no participó. A pesar de ser un país con un fuerte PIB y una economía potente, la RTL (la cadena publica) rechazó volver a participar en Eurovisión por problemas de financiación, así como por falta de artistas. Luxemburgo ha tenido que recurrir a artistas extranjeros en la mayoría de ediciones por considerar faltos de calidad a la oferta autóctona. En sus 38 años de participación, tan sólo en 6 ocasiones, los representantes de este país fueron luxemburgueses.

Entre los que portaron la bandera de Luxemburgo se encuentra la francesa France Gall, que obtuvo la victoria en 1965 con " Poupeé de Cire, poupeé de son", Vicky Leandros, Lara Fabian, las españolas Baccara o en 1963, la mismísima Nana Mouskouri. Aparte del triunfo de France Gall en 1965, Luxemburgó obtuvo la victoria en 1961 con Jean-Claude Pascal ("Nous les amoureux"), en 1972 con la griega Vicky Leandros ("Apres toi"), en 1973 con Anne-Marie David ("Tu te reconnaitras") y Corinne Hermès en 1983 logra el triunfo con "Si la vie est cadeau".