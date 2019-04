Esta es la primera imagen real de un agujero negro

La primera imagen de un agujero negro, uno colosal en el centro de la distante galaxia Mesier 87 (a 55 millones de años luz de la Tierra), ha sido obtenida por el proyecto EHT (Event Horizon Telescope) ha obtenido la primera imagen de un agujero negro,



"Muchas de las características de la imagen observada coinciden con nuestra comprensión teórica sorprendentemente bien", han admitido los científicos en la presentación mundial de este hito.



La primera imagen de un agujero negro muestra un anillo brillante formado cuando la luz se curva en la gravedad intensa alrededor de este fenómeno, que es 6.500 millones de veces más masivo que el Sol, de acuerdo con los cálculos realizados a partir de la observación.



Esta imagen largamente buscada proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha de la existencia de agujeros negros supermasivos y abre una nueva ventana al estudio de los agujeros negros, sus horizontes de eventos y la gravedad, según destaca en un comunicado el proyecto EHT.



"Hemos tomado la primera imagen de un agujero negro", proclamó el director de proyectos de EHT, Sheperd S. Doeleman, del Center for Astrophysics Harvard Smithsonian. Los agujeros negros son objetos cósmicos extraordinarios con masas enormes pero tamaños extremadamente compactos. La presencia de estos objetos afecta su entorno de manera extrema, deformando el espacio-tiempo y sobrecalentando cualquier material circundante.





"As with all great discoveries this is just the beginning" says @EHTelescope director Shep Doeleman #EHTblackhole https://t.co/RjpPjXDt0a pic.twitter.com/ulngkjkNcz