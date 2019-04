Apagón en las redes de Zuckerberg

El mundo digital se paró ayer durante dos horas. Facebook, Instagram y Whatsapp, las tres redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg y que suman en torno a 5.000 millones de usuarios en todo el mundo, sufrieron una caída global que se prolongó desde las 12.45 horas, hora española, hasta pasadas las 15.00 horas. Es la segunda caída a nivel mundial de las redes de la compañía de Zuckerberg en lo que va de año.

La caída de los servicios fue de naturaleza distinta en cada una de las redes sociales. Los usuarios de Facebook registraron problemas al acceder a la página, mientras que en Instagram había deficiencias con la conexión y no se registraban actualizaciones. El servicio de mensajería Whatsapp, por su parte, no permitía recibir mensajes: si un usuario mandaba un texto a un contacto, en su móvil se registraba el primer "check", indicativo de que el mensaje se había enviado al servidor, pero no salía el "doble check", que confirma que el mensaje ha llegado a su destino.

Esta caída del servicio fue especialmente intensa en Europa, aunque también se han reportado problemas de conexión y con los servicios en el Sudeste Asiático, en Próximo Oriente y en diversas partes de Estados Unidos y Sudamérica.

Los problemas de conexión se solucionaron paulatinamente a partir de las tres de la tarde. Pero la compañía no dio durante toda la jornada explicación alguna sobre la caída del servicio, que afectaba a sus tres principales activos y así como también a las páginas web corporativas de las tres redes sociales, que tampoco cargaban durante esas dos horas de interrupción en el servicio.

Adquisiciones

Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook, apostó fuerte por ampliar su poderío digital con la adquisición, en 2012, de Instagram, la red social especializada en fotografía, por la que pagó 1.000 millones de dólares (765 millones de euros, al cambio de la época). Antes de la compra, el valor de Instagram se estimaba en unos 500 millones de dólares, pero con el tiempo se ha valorado la operación como muy beneficiosa para el imperio Facebook.

Dos años después, Zuckerberg redobló la apuesta adquiriendo Whatsapp, ya entonces la red líder en mensajería instantánea. El precio: 21.800 millones de dólares (unos 15.850 millones de euros, al cambio de la época) entre dinero y acciones.

A la larga, ambas operaciones han resultado beneficiosas para Facebook. Instagram retorna esos mil millones cada cuatrimestre, y Whatsapp es hegemónica en su sector, con más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo.

Caídas

La caída global de servicio de las tres redes propiedad de Zuckerberg registrada ayer es la segunda que se produce en lo que va de año. El pasado 13 de marzo, las tres redes sociales ya sufrieron otra interrupción de servicio de ámbito mundial, que Facebook achacó a un cambio en la configuración de los servidores. En aquella ocasión, la caída del servicio se produjo a media tarde (era un miércoles) y, tras registrarse primero en Facebook e Instagram, afectó posteriormente a Whatsapp. Los problemas en el servicio de las tres redes sociales se prolongaron durante cerca de 22 horas.

La compañía tardó varios días en explicar el motivo de esa interrupción de sus servicios, lo que alimentó las especulaciones, finalmente desmentidas, de un eventual ataque.

A falta de cifras oficiales, se estima que la red más perjudicada por la caída registrada ayer es Facebook, que tiene 2.300 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales más de 18 millones son españoles. Por su parte, Whatsapp tiene más de 1.500 millones de usuarios a nivel global, de los que 25 millones se localizan en España. Por último, Instagram contabiliza en torno a 1.000 millones de usuarios, de los que unos 15 millones son, asimismo, españoles.