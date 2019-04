Las diez canciones memorables de los inicios de Eurovisión, en la década de los 50 y 60

Lejos de los instrumentos en playback, de las pantallas led o del huracán "eurofan", Eurovisión daba sus primeros pasos en blanco y negro a mediados de los años 50. Poco a poco y durante los siguientes años, el festival fue creciendo (de 7 países promotores se pasó a más de 15 a finales de los años sesenta). Cada primavera, se colaba en los millones de televisores de los europeos y entraba en los hogares a modo de reunión familiar. Los más nostálgicos recordaran el sonido de la orquesta o como no, el mítico "Royaume-Uní, douze points".

1. "Refrain", Lys Assia (1956). Cantada en francés e interpretada por la ya fallecida Lys Assia, fue la ganadora de la primera edición del festival, entonces llamado "Grand Prix de la Chanson Européenne".



2. "Volare", Domenico Modugno (1958). Muchos no sabrán que esta popular canción de Domenico Modugno (también conocida por "Nel blu dipinto di blu"), arrasó en el festival de San remo y posteriormente, ganó el Festival de Eurovisión en la primavera de 1958.

3. «Non ho l'étà», Gigliola Cinquetti (1964). El segundo triunfo para Italia llegó en manos de la entonces jovencísima Gigiola Cinquetti que entonaba "Non ho l'età" en la ciudad de Copenhague.



4. "Poupée de cire, poupée de son", France Gall (1965). Es otra de las grandes conocidas del festival. Gano la edición de 1965 gracias a la interpretación de la cantante francesa (ya fallecida) France Gall.



5. "Yo soy aquel". Raphael (1966). Raphael representó a España dos años consecutivos. El primero fue con "yo soy aquel", tema muy conocido pero que muchos hoy en día desconocen que fue defendido en Eurovisión. Quedó en séptima posición.



6. "Puppet on a string". Sandie Shaw (1967). Descalza y con fuerza, la británica Sandie Shaw salió a escena y con "Puppet on the string" Logró el primer triunfo para el Reino Unido. El popular tema también fue versionado al español: "marionetas en la cuerda".



7. "L'amour est bleu". Vicky Leandros (1967). La cantante griega Vicky Leandros (ganadora de la edición de 1972) participó en 1967 representando a Luxemburgo. La balada fue versionada al español e incluso, llegó a entrar en la lista americana billboard hot 100 en 1968.

8. "La, la la", Massiel (1968). Sin duda, la canción española más popular de Eurovision ganó en Londres en la primavera de 1968. Massiel, con su minifalda y su estribillo más que pegadizo, pasaría a la historia como la primera ganadora de España en el eurofestival. Sin embargo, la victoria vino precedida de la controversia. La canción iba a ser representada en un principio por Joan Manuel Serrat, quien al deseo de ser cantada en catalán, RTVE responde prohibiendo proceder a su interpretación en este idioma, sustituyéndolo por una cantante entonces desconocida (María de los Ángeles Felisa Santamaría, "Massiel").



9. "Congratulations", Cliff Richards (1968). Detrás de Massiel, en segunda posición, se colocaba el popular tema del británico Cliff Richards. Richards volvería años más tarde (en 1973) quedando en tercera posición.



10. "Vivo Cantando", Salomé. 1969. En madrid, Salomé volvía a darle el triunfo a España con "Vivo cantando". Eso si, con empate. La organización decidió repartir el premio y Salomé se vió obligada a compartir la victoria con la representación francesa, holandesa y británica. Este Hecho, sentaría las bases para la legislación referente a empates (hoy en día, en caso de empate, la victoria es para el país que más 12 puntos haya obtenido en las votaciones).