El jurado de las Artes baraja la danza y la música como probables disciplinas ganadoras

Los doce miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes han iniciado este martes en Oviedo las deliberaciones para elegir al galardonado de esta edición entre las 40 candidaturas de 17 países que han sido presentadas, entre ellas muchas del campo de la música y artes plásticas. Este es el primero de los ocho premios que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias en fallarse de la XXXIX edición de los galardones.

El presidente del jurado, el director del museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, será el encargado de dar a conocer el nombre del ganador mañana a las 12:00 horas desde el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

Ocho hombres y cuatro mujeres conforman este jurado, en el que por primera vez participan el violinista libanés Ara Malikian, el músico y compositor José María Cano, uno de los integrantes de Mecano, y el actor y director teatral José María Pou Serrra.

Éste último aseguraba momentos antes de sentarse en la mesa de deliberaciones que formar parte del jurado para él podía considerarse ya un premio y que decidir entre candidaturas de tanto prestigio es una responsabilidad similar a la de subirse a un escenario.

Tras señalar que no le gusta ser jurado porque es casi imposible decidir entre grandes artistas, Malikian ha afirmado que en esta ocasión no pudo decir que no "dado el nivel del premio"."El nivel es altísimo en música, danza, teatro o artes plásticas", ha reconocido la directora de Prisa Música, Sandra Rotondo, que ha incidido en que, como en casi todas las ediciones, el mayor número de candidatos es del mundo de la música.

Para el diplomático Ricardo Martí Fluxá, un veterano en los jurados de la Fundación, aunque "será difícil llegar a una decisión entre tan buenos candidatos", el tratará de "empujar el premio hacia las artes plásticas", aunque ha reconocido que también hay muy buenos músicos en esta edición.

Igual de claro lo tiene la arquitecta italiana Benedetta Tagliabue, a quien le gustaría que el premio recayese en esta disciplina, ya que optan a este galardón el cántabro Juan Navarro Baldeweg, que además de arquitecto es pintor y escultor, y el italiano Renzo Piano, "un gigante de la arquitectura".

Además de los mencionados, forman parte del jurado el guionista y director de cine Sergio Gutiérrez Sánchez; el empresario José Lladó; la crítica de arte María de Corral, el director de orquesta Aarón Zapico, y la periodista Catalina Luca de Tena.

El pasado año, el jurado concedió este galardón al director, guionista, actor y productor de cine estadounidense Martin Scorsese, uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood. En la nómina de ganadores de este Premio también se encuentran, entre otros, Núria Espert, Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Norman Foster, Woody Allen, Paco de Lucía, Vittorio Gassmann, William Kentridge o Bob Dylan.