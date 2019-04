La música y una artista plástica se disputan el galardón de las Artes

Poco trascendió ayer de las deliberaciones del jurado que debe otorgar el premio de las Artes de la 39.º edición de los premios "Princesa de Asturias". Encerrados en el hotel de la Reconquista, en la primera de las reuniones de este año, los doce miembros del jurado apenas habían dejado caer por la mañana alguna que otra alusión a candidaturas sobresalientes de músicos, personalidades del mundo de la danza o de la arquitectura. Tras horas de discusión, a última hora de la jornada, un par de músicos y una artista plástica parecían llevar la delantera. Hoy al mediodía se conocerá oficialmente el fallo del premio, el primero en entrar en la nómina de galardonados de este año.

Ayer debutaban como jurados el violinista de origen libanés Ara Malikian, el ex componente de "Mecano" y ahora pintor José María Cano y el actor y dramaturgo José María Pou. Fieles a su compromiso de discreción para con la Fundación "Princesa de Asturias" ninguno concretó sus favoritos.

Malikian acudió a la reunión con la impresión de que iba a vivir algo "muy emocionante", y algo sobrecogido. "Me siento con mucha responsabilidad. A mí no me gusta ser jurado, comparar a grandes artistas es imposible, pero esta invitación fue imposible de rechazar, porque es un honor", reconoció. En la lista de candidatos dijo haber leído nombres de "gente maravillosa". "Traigo mi propuesta. Para mí la música es lo más, pero hay otros artistas de otras categorías igual de grandes: que gane el que tenga más apoyos", sentenció.

Como para él, para José María Pou la invitación a participar en el jurado de los Premios "Princesa de Asturias" es "casi un premio en sí mismo. Es un honor que lo elijan a uno para tomar decisiones tan importantes". De paso, le sirve de excusa para visitar Asturias. "Tener un pretexto para venir a Oviedo o a cualquier lugar de esta región es maravilloso". "Vamos a debatir muchísimo", aventuró, atendiendo a la calidad de las candidaturas. También se estrenaba José María Cano, que hizo todo lo posible por pasar desapercibido. Finalmente, accedió a hacer algún comentario. "Hay muchos nominados de distintas profesiones y todos gente muy destacada: hay músicos, bailarines y arquitectos... Es difícil comparar entre ellos". Cano lleva años dedicado exclusivamente a la pintura pero confesó que, de nuevo, "poco a poco notó la llamada de la música".