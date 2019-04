"Todos los partidos se olvidan de la cultura al llegar al poder"

El actor José María Pou, que desde hace unos meses está al frente de toda una institución de la cultura catalana como es el teatro Romea, reconoce abiertamente haberse sentido "mal catalán" por no compartir el ideario del Gobierno de Cataluña. Ayer, en su estreno como jurado de los Premios "Princesa de Asturias" de las Artes, declaraba que en público nunca habla sobre quien vota ni de con quien se acuesta, lo que no le impide expresarse con una meridiana claridad.

- En su primer debate, los candidatos a la Presidencia no han hablado de cultura.

-No me extraña nada, la cultura no aparece nunca en los debates, los candidatos tienen la cabeza en otras muchas cosas. La cultura es conocimiento y a mayor conocimiento mayor criterio, y es más manejable la gente con poco criterio. Todos los partidos políticos se olvidan de la cultura al llegar al poder.

- Dice haberse sentido mal catalán.

-Hay un premio muy popular en Cataluña que otorga "El Periódico"; es el Catalán del Año, es un honor impensable y me eligieron, era una votación popular que duró meses, y al recoger el premio me sentí en la obligación de agradecérselo a la gente, porque la actitud de los partidos y del Gobierno catalán, al no participar yo de los mismas ambiciones que ellos, me había hecho sentir que era un mal catalán. Yo que no tengo los mismos sentimientos independentistas, soberanistas y nacionalistas de una parte importante de catalanes y me siento a veces un tanto marginado: me quieren hacer creer que no tengo los mismos derechos. Desde el 2012 la situación en Cataluña se ha enquistado, espero que se solucione pero sé que no lo voy a ver yo.

- ¿Falta altura de miras?

-Cada uno tiene sus miras particulares, eso es lo malo. Yo soy absolutamente partidario del diálogo. Confió en que un Gobierno presidido por Pedro Sánchez o con el partido socialista, o progresista, con socialistas y Podemos, pueda hacer una revisión de la Constitución, que permita una solución intermedia. Con un partido de derechas está claro que no habrá manera.

- Más allá de la política, ¿hay esperanza para la cultura?

-Creo que es un buen momento para el teatro. Estoy de gira desde hace año y pico con el espectáculo "Moby Dick" y me gusta desayunar con la prensa local en cada ciudad a la que vamos, y me sorprende la cantidad enorme de grupos locales que están trabajando y los jóvenes que están descubriendo que el teatro es un arma de lucha social, no solo una forma de expresión.

- El teatro es más que espectáculo.

-Utimamente en este país el espectáculo se lo han apropiado otros. El espectáculo está en el mundo de la política, y ha invadido el periodismo.