Alonso: "La campaña de vacunación contra la malaria es un acontecimiento histórico"

El asturiano Pedro Alonso, director del Programa Mundial de la Malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció ayer, en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA, que el comienzo de la campaña masiva de vacunación en África contra el paludismo "es una satisfacción, porque significa que tenemos una herramienta más para combatir una de las enfermedades que más gente ha matado, y más pobreza y sufrimiento ha causado". Alonso dijo sentir también "una gran responsabilidad, porque cada muerte es un fracaso". Un niño de Malawi recibió el pasado martes la primera vacuna contra la malaria y el que a partir de ahora vaya a ser administrada rutinariamente constituye para Pedro Alonso "un acontecimiento histórico".

"Es la primera vez que hay una vacuna contra la malaria y contra un parásito humano, que se puede aplicar de manera rutinaria", manifestó Alonso, que en 2011 fue distinguido como "Asturiano del mes" por LA NUEVA ESPAÑA. El científico asturiano contó que está previsto inmunizar a cerca de dos millones de niños africanos contra la malaria, a tenor de unos 300.000 cada año, antes de 2025. La campaña de vacunación ha empezado en Malawi, continuará por Ghana y Kenia y en un par de años está previsto evaluar los resultados y decidir hacia que otros países se expandirá.

La vacuna contra la malaria tiene "una eficacia moderada pero puede tener un gran impacto", explicó ayer Alonso. Aunque su efectividad sea de un 40 por ciento, al año se registran 200 millones de casos clínicos de malaria y eso significa que puede evitar que enfermen 80 millones de personas. La enfermedad es más letal en los niños y en ellos es en los que mejor funciona la inmunización, así que la campaña no se extenderá a los adultos.

"La búsqueda de la vacuna se remonta a hace cien años", comentó Alonso, y el trabajo aún no ha terminado. "Hay que mejorarla y no va a ser fácil", adelantó, añadiendo que no es el momento de "echar las campanas al vuelo, por que es una enfermedad muy compleja y difícil".