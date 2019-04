Agenda cultural de Asturias

Gijón

Bicicletada. A las 11.30 horas de hoy saldrá desde la explanada de la playa de Poniente la última bicicletada de la edición de este año de 30 Días en Bici. Y a las 13.00 horas comenzará una espicha en el Museo del Pueblo de Asturias.

Teatro familiar. En el Espacio Escénico El Huerto (calle de Severo Ochoa, número 91), a las 12.30 horas de hoy, "Baychimo Teagtro" representará "Cuentos para niños perVersos". Las entradas cuestan 9 euros (adultos) y 6 euros (niñ@s). También hay abonos de cuatro entradas al precio de 24 euros.

01 Música en Somió. David Roldán (viola) y Marina Gurdzhiya (violín) darán hoy un concierto de música francesa, a las 13.00 horas, en los jardines del Museo Evaristo Valle (Somió). La entrada está incluida con la del museo (5 euros y gratis los menores de 12 años acompañados de un adulto).

Actuación. Toli Morilla interpretará en asturiano temas de Bob Dylan hoy, en sesión vermú, en La Tabacalera.

Danza. En el teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, a las 19.30 horas de hoy, se celebrará una gala de danza a cargo del Consrvatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. La entrada es libre.

Bob Dylan. El cantautor estadounidense Bob Dylan actuará hoy, a las 21.00 horas, en el Palacio de los Deportes de La Guía. Las localidades están agotadas.

Jardín Botánico. Hoy habrá una jornada de puertas abiertas en el Jardín Botánico Atlántico, en el que se celebrarán diversas actividades.

Oviedo

Cine. El teatro Filarmónica acoge hoy, a las 19.30 horas, una proyección de la película rumana "One step behind the Seraphim", de Daniel Sandu. La entrada es libre.

Folclore. Hoy se celebra la quinta jornada de la fase semifinal del Concurso y Muestra de Folclore "Ciudad de Oviedo", a partir de las 11.30 horas, en el teatro Filarmónica. Actúa el grupo de baile "Nuceu" de Trubia, se homenajeará al director del Concurso Cuenca del Caudal, Facundo Fernández, y habrá concurso de tonada.

Paseo en bici. La asociación Asturies ConBici organiza hoy un paseo en bicicleta desde La Losa, a las 11.45 horas, por las principales calles de la ciudad. La actividad es gratuita.

Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias organiza hoy una visita guiada para conocer en profundidad uno de sus cuadros, "Interior de San Juan de Amandi", de Jenaro Pérez Villaamil. El punto de encuentro es la recepción del palacio de Velarde, a las 12.30 horas. Es necesario reservar.

Catedral. La Catedral celebra hoy la fiesta de la Divina Misericordia con el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia, a las 18.00 horas, y con misa, a las 18.30 horas.

Bailes de salón. "Bastet Danza Oviedo" organiza hoy un curso de bailes de salón (bachata, merengue, pasodoble o chachachá) en el Hotel de Asociaciones de Santullano, de 17.15 a 18.15 horas.

Las Cuencas

Danza en La Felguera (Langreo). A las 20.00 horas de hoy, en el Nuevo Teatro de La Felguera, actuará el Joven Ballet Danzasturias.

"Xarana" en Pola de Laviana. En Pola de Laviana, a las 12.00 horas de hoy, comenzarán las actividades de otra jornada de "La xarana na primavera".

Avilés y comarca

Biciturismo. Las asociaciones Asturies ConBici y PedaleAvilés proponen hoy la ruta de los indianos por la ciudad. Está prevista la salida a las 11.00 horas desde el parque del Muelle. La meta es el barrio de Villalegre y la duración de la actividad, un par de horas. La actividad es gratuita.

Semana Santa. La iglesia de Santo Tomás de Cantorbery acoge hoy, a las 13.00 horas, la misa de acción de gracias en la que todas las hermandades y cofradías mostrarán su gratitud por los actos celebrados la pasada Pascua.

Billar. El Centro Asturiano de La Habana, ubicado en el número 24 de la calle de la Fruta, acoge hasta el 3 de mayo la vigésima edición del Trofeo "El Bollo" de Billar a Tres Bandas. El torneo se disputa de 17.00 a 18.30 horas.

Exposición. La cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición de Joan Brossa y Alain Arias-Misson "De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle". Estará abierta hasta el 5 mayo y se puede visitar, de miércoles a domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros.

Centro

Magia en Pola de Siero. En el teatro auditorio de Siero (la Pola), a las 19.00 horas de hoy, se celebrará una gala de magia. La entrada es libre.

Cine en Candás (Carreño). En el teatro Prendes de Candás, a las 17.30 horas de hoy, se proyectará la película "La rebelión de los cuentos", de Jakob Schuh, y a las 20.00 horas "Cambio de reinas", de Marc Dugain. La entrada, por sesión, cuesta 5,50 euros (3,50 euros los soci@s).

Primera Flor en Grado. Desde las 10.00 horas de hoy estará abierto en Grado el mercado del certamen de la faba asturiana y productos afines, en el parque de Arriba. A las 12.00 horas habrá una demostración en vivo de cómo cocinar fabes y degustación popular y a las 14.00 horas será la entrega de premios del certamen, amenizado por la banda de gaitas "Conceyu Grau". También hay feria ganadera y a las 20.00 horas comenzará una verbena en la plaza y el parque de Abajo con "Tekila" y "Taxi".

Oriente

Taller de cocina en Espacio Joven Llanes. La iniciativa de ocio juvenil alternativo Espacio Joven Llanes organiza hoy un taller de cocina. Espacio Joven es una iniciativa de ocio juvenil alternativo destinada a jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 18 años, que tiene lugar de viernes a domingos, de 18.00 a 22.00 horas, en las instalaciones del Aula del Mar. La entrada es libre.

Comercio en la calle en Nueva de Llanes. La localidad llanisca de Nueva de Llanes cierra hoy el programa festivo en honor a su patrón, San Jorge, con la tercera edición del certamen de comercio en la calle que se llevará a cabo en una carpa que se instalará en la plaza de Laverde Ruiz.

Concierto en Llanes. El salón de acto del Casino de Llanes acoge hoy, a las 13.00 horas, un concierto de la orquesta del Conservatorio del Nalón, dirigida por Marc Sunyer. La entrada es libre.

Occidente

Quesos y ganado en Salas. En Salas se celebra hoy otra jornada del XXIX Certamen de Quesos Artesanos de Asturias y el XLVIII Concurso Exposición de ganado vacuno.