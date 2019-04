Las diez canciones memorables de Eurovisión la década de los 90

Si hay un hecho que marca los años noventa en Eurovisión, es la incorporación de nuevos países al evento. Como consecuencia de la caída del muro de Berlín, el desmantelamiento de las repúblicas socialistas del este de Europa, la desmembración de la URSS y de la fragmentación de la antigua Yugoslavia, el concurso pasa de tener 20 participantes, a más de 25. Así, en 1993 se incorporan Bosnia Herzegovina, Croacia y Eslovenia; en 1994 lo hace Polonia, Rusia, Estonia, Hungría, Lituania, Rumania y Eslovaquia y en 1996, se produce el debut de Macedonia.

Sin embrago, a pesar del crecimiento en participación y en medios técnicos y audiovisuales, en España el festival vive el momento más bajo. A finales de los noventa, las audiencias entorno a Eurovisión bajan considerablemente viéndose la reputación del evento, considerablemente reducida.

Los noventa marcan también, el final de la música en directo. Hasta la edición de 1996, la presencia de la orquesta era obligatoria. Sin embargo, y como medida para la modernización del festival, a partir de 1997, la música en directo se hace optativa. En 1999 ningún país decide utilizar orquesta y por tanto, se elimina la música en directo.

"Bandido", Azucar Moreno (1990). Con fallo en el play-back al comienzo de la canción incluido (la actuación tuvo volver a empezar desde el principio), el dúo formado por las hermanas Toñi y Encarna Salazar ("Azúcar Moreno") logró una digna quinta posición en Zagreb. "Bandido" fue muy popular en España y sonó sin parar en su versión Dance, durante el verano de 1990.

"Fångad av en stormvind", Carola (1991). La popular cantante Carola Häggkvist asistía por segunda vez al festival (ya lo había hecho en 1983) y empataba a puntos con Francia para lograr la victoria. Sin embargo, al recibir mayor cantidad de 12 puntos, "Fångad av en stormvind" gana de forma indiscutible el festival, significando el tercer triunfo en la historia de Eurovisión para Suecia.

"Bailar pegados", Sergio Dalma (1991). Ese mismo año, un joven de Badalona de nombre Sergio, interpretaba "Bailar pegados", un tema melódico de corte italiano que se posicionaba en cuarta posición y que lograba una muy buena reputación en la opinión pública.

"Why me", Linda Martin (1992). La preciosa balada "Why me", que en 1992 se hizo con el premio del festival, supuso el tercer triunfo para Johnny Logan. El compositor del tema interpretado por Linda Martin, ya había acudido en dos ocasiones con anterioridad (1980 y 1987), ganando en ambas. Logan se convierte pues, en el único compositor en la historia de Eurovisión que cosecha tres victorias.

"Nocturn", Secret Garden (1995). Aunque tuvo fuertes acusaciones de plagio, el tema "Nocturn" arrasó en 1995 de la mano del conjunto de música new age noruego "Secret Garden". El tema que venció con casi 30 puntos de ventaja con respecto al segundo puesto (Anabel Conde) era prácticamente instrumental: fue el tema de toda la historia del festival con menos duración de interpretación vocal (40 segundos).

"Vuelve conmigo", Anabel Conde (1995). La segunda posición para la representación española de 1995, es la última vez que España se acercó tan de cerca a la victoria. La impecable actuación gracias al chorro de voz de la malagueña Anabel Conde es aún recordada por muchos eurofans.

"The Voice", Einner Quinn (1996). En el fervor de la música new age que se vivió a mediados de los años 90, irrumpe el tema de reminiscencias celtas "The voice". El aspecto mágico y angelical de Einner así como la dulzura de su voz, la hacen brillar y ganar el festival en 1996. Es el séptimo y último triunfo para Irlanda.

"Love shine a light", Katrina and the waves"(1997). El grupo británico que en 1983 saltaba a la fama con "Walking on sunshine", irrumpe en el Eurovisión en la primavera de 1997 y gana el festival en lo que sería la última victoria Para el Reino Unido.

"Diva", Dana Internacional (1998). La transgénero israelí Dana Internacional genera una gran expectación en la edición de 1998, obteniendo la victoria para Israel y dándole a su país, la tercera victoria en la historia de Eruvisión.

"Take me to your heaven", Charlotte Nielsen (1999). Celebrada en Jerusalem hace ya 20 años, la XLIV edición del Festival de Eurovisión vive la cuarta victoria para Suecia, que viene de la mano de la joven Charlotte Nielsen y de un tema que nos lleva al sonido ABBA: "Take me to your heaven".