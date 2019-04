Antes de empezar la jornada laboral aquí te traemos el horóscopo de hoy lunes 29 de abril de 2019. Se trata de una aproximación a lo que te va a suceder durante el día de hoy que te mostramos dividida por los distintos signos del zodiaco. Recuerda que la fecha en la que naciste influye mucho en tu futuro, en cómo eres y en cómo te relacionas con los demás pero que finalmente las decisiones son tuyas. Lo que aquí te ofrecemos son orientaciones para afrontar tu día a día con menos incertidumbre.

Libra

No te agobies si sientes presión en tu trabajo. Para Libra, hoy las cosas van a mejorar dentro de poco, por lo que deber tener paciencia y no dar importancia al clima laboral. Sorprende a tu pareja, vuelve a encender la chispa que había al inicio de tu relación y disfruta de cada momento a su lado, puesto que esta semana el amor acompaña a tu signo.

Cáncer

Tómese un tiempo para pensar y reflexionar antes de llevar a cabo algún proyecto nuevo. Para Cáncer, hoy debe analizar bien la situación y valorar las posibles consecuencias antes de tomar una decisión.

Géminis

Por culpa de sus miedos e inseguridades internas ha tomado una serie de decisiones en el amor de las que se arrepentirá en un futuro. Para Géminis, hoy no deje que estas dominen su vida amorosa y arriésguese, no siempre sale mal.

Tauro

Los astros se han alineado a su favor. Para Tauro, hoy no derroche el dinero, pero dese un capricho, así se rodeará de buenas energías.

Escorpio

Los errores del pasado pueden pasarle factura. Para Escorpio, hoy a pesar de ello, sus relaciones personales no se verán afectadas, pero las laborales pueden pender de un hilo.

Aries

Últimamente se siente solo en su entorno familiar. Para Aries, hoy plantéese si es algo puntual o el momento de poner las cartas sobre la pesa y afrontar el asunto de la forma más tranquila posible.

Virgo

Disfrute al máximo de su familia y amigos, a la larga les echará de menos. Para Virgo, hoy en el amor, no tenga miedo de buscarlo en por vía de los métodos menos tradicionales. Hay multitud de aplicaciones que le ayudarán a encontrarlo.

Piscis

El día estará plagado de momentos desafortunados. Para Piscis, hoy no se deprima por ello, todos los días tiene un fin. En el amor, no se aleje demasiado de su pareja o si no ella lo interpretará como un mal gesto.

Sagitario

No es el mejor momento para emprender nuevos proyectos. Para Sagitario, hoy continúe en la senda de siempre, ya que a veces es mejor malo conocido que bueno por conocer. En el amor, mantenga la estabilidad.

Capricornio

Una comida con amigos puede ser una buena salida para la semana que ha tenido que afrontar. Para Capricornio, hoy en el dinero, conviene no hace gastos excesivos aunque eso ya empieza a ser habitual.

Leo

No es justo para los que están a su alrededor que pague sus frustraciones con ellos. Para Leo, hoy saben que no lo hace con mala intención pero todo el mundo tiene sus límites, no los sobrepase.

Acuario

Le espera un período de prosperidad en su trabajo y en las relaciones laborales, estrechará lazos con sus compañeros y encontrará apoyo en alguno de ellos. Para Acuario, hoy pero cuidado, no deje de lado a sus amigos de antes por prestar mayor atención a los nuevos.

Recuerda que los horóscopos son sólo indicaciones que lo único que hacen es intentar ayudarte a afrontar tu día con más información. Mañana te volveremos a ofrecer todas las predicciones del día para los distintos signos del zodiaco.