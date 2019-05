¿Qué es la conciencia plena y por qué deberías ponerla en práctica?

El Mindfulness es una de esas palabras que está de moda y que oímos en todas partes. Sin embargo, sus orígenes se sitúan lejos de las rutinas y ruidos de la vida actual, remontándose en la meditación budista. La también conocida como conciencia plena está abalada por múltiples estudios científicos elaborados en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. En ellos se ha comprobado que, estas técnicas resultan muy útiles para reducir el estrés y aumentar las emociones positivas, la atención y la concentración si se emplean correctamente.



El interés de la ciencia occidental y, concretamente, de la neurociencia, arranca a principios de los años 70 cuando Richard J. Davidson y su equipo de la Universidad de Wisconsin comenzaron a estudiar los efectos de la meditación en los monjes tibetanos, tal como explica Lissi Sánchez, experta en mindfulness y escritura creativa. Este catedrático de psicología empleó técnicas de electroencefalografía y técnicas de neuroimagen (escáner cerebral) para medir si ocurría algún tipo de transformación cerebral.

"El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional" Buda."

¿Qué es el mindfulness?

¿Cuáles son los elementos a cultivar en el Mindfulness?

Los resultados hallados, junto con los obtenidos por otros equipos de investigación, demostraron que estas técnicasPor ejemplo, los estudios llevados a cabo por la Universidad de Harvard, el Hospital General de Massachusetts y el Instituto Bender de Neuroimagen han descubierto que con programas de entrenamiento en Mindfulness, personas sin experiencia previa obtienenEl Mindfulness tiene su origen en las prácticas de meditación orientales, tratándose de una manera de prestarintencionadamente, a lo que sucede en el momento presente,Se puede entender como un entrenamiento de la mente, ejercitándose ésta a través de las distintas técnicas que conforman el Mindfulness.Recientes estudios en neurociencias muestran queal igual que un músculo se fortalece o se atrofia según sea cómo lo ejercitemos.Manuel Paz Yepes, médico y psicoterapeuta de IPSIMED, relata que durante la práctica, sea esta formal, es decir, mediante las técnicas que se proponen, o durante la informal, que sería prestar atención a la experiencia presente en momentos de nuestra vida cotidiana,Consiste en liberarnos de la influencia que tiene el aprendizaje que ya tenemos,de aquel que ve las cosas por primera vez.Nos mantenemos abiertos a lo que venga, dejando que las cosas se desplieguen como son.Emitir juicios es inherente a nuestra actividad mental, ocurre de manera automática. En la práctica no se trata de que no ocurra, que es casi imposible, sino de observar cuándo ocurre y no dejarnos arrastrar por ello. Vivir cada momento como es, de manera neutral,, sin esperar que sea de una manera, o deseando que fuese de otra.Es una forma de sabiduría. Implica la, que tienen su propio ritmo. La paciencia nos enseña a saber esperar y dejar que las cosas sucedan y sean cuando y como tengan que ser.Sería lo contrario al miedo, a la necesidad de control o a la inseguridad hacia nosotros mismos., de dejarnos escuchar y respetar esa información que procede de nuestro cuerpo que tiene matices emocionales. Dejarnos guiar por lo que nos dice nuestra intuición.eso a lo que nos apegamos. Permite experimentar la sensación de plenitud sin tener que buscar o rechazar nada.La aceptación significa ver las cosas como son en el presente. Aceptación no es sinónimo de resignación. Significa ganar en libertad de elección, mantener una actitud cargada de conciencia y plenamente activa en que decidimos posicionarnos con objetividad ante las circunstancias presentes: "Tratarnos con másMantener una actitud respetuosa hacia nosotros mismos y hacia los demás.