El escalofriante caso de acoso escolar narrado por un exjugador de: "Estuve dos días en coma por una paliza y pensé en suicidarme"

La pasada semana se celebró el día contra el acoso escolar. Una jornada dedicada a intentar luchar contra esta lacra que hace que miles de niños en España sufran marginación en las aulas. En este, como en otros muchos casos, la experiencia vivida por personas famosas y respetadas en distintos campos de la vida sirven de ejemplo de lo que en ningún caso debe suceder. El ezjugador de Baloncesto Iñaki Zubizarreta acudía esta mañana al programa "No es un día cualquiera" de Radio Nacional de España para contar la marginación que sufrió cuando era pequeño e iba al colegio. Zubizarreta era demasiado alto para su edad y a eso se agarraron quienes le acosaban, en no pocas ocasiones con la ayuda de los padres de sus compañeros.

"Mi caso es un caso más pero bastante bestia. Pese a los años que han pasado son historias que siguen siendo actualidad y se siguen repitiendo. Sufrí el acoso por ser diferente por la estatura pero el motivo es lo de menos. Vale cualquier cosa. Aunque seas brillante te pueden machacar por ello", comenzó su relato Zubizarreta, que con 15 años ya había superado los dos metros de estatura. "Con esa edad la gente veía un tío enorme que se comportaba como un niño porque es lo que era. La tutora que tuve era muy joven, le vino el tema bastante grande y lo que hizo fue llevarme al psicólogo sin el consentimiento de mis madres. El especialista dijo que era retrasado mental. La profesora me dejó sin poder salir del aula en todo el curso", contó el exjugador en la radio pública.

Aquella no fue una etapa fácil para el acosado. "No me dejaban relacionarme con mis compañeros porque por mi tamaño podía hacer daño a alguien. En el tema del acoso los que lo practican van en manada y actúan como cobardes. A mi había un grupo de chavales mayores que me seguían, me pegaban y me dejaban notas pidiendo que me suicidara o diciendo que el día que me muriera harían una fiesta", contó el que fuera durante años profesional del baloncesto haciendo hincapié en que después de todo esto estuvo dos días en coma por una paliza que le pegaron y llegó incluso a quitarse la vida. Una situación que es aún peor para los que la viven a día de hoy. "Con las redes sociales todo es peor. En las últimas semanas hemos tenido cinco suicidios a nivel nacional por acoso", argument