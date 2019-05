Así fue el paso de los concursantes de Operación Triunfo por Eurovisión

El cantante Miki con "La venda" será la apuesta de España para Eurovisión 2019. Televisión Española por segundo año consecutivo, ha decidido que el representante español saliese del reality "Operación Triunfo". Y es que este programa que vio en la luz en 2001 cosechando un éxito arrollador, ha dado unos cuantos "triunfitos" que han portado la bandera de España en el festival (con mayor o menor éxito).

Rosa López (2002): La ganadora de la primera edición de "Operación triunfo", participó en el festival en Tallín, en la primavera de 2002. Su paso por el programa de Televisión Española y su posterior participación en el festival, supuso toda una conmoción: 14 millones de espectadores vieron a "Rosa de España" cantar "Europe's living a celebration", siendo la audiencia récord en la historia de la televisión de un evento no deportivo. La cantante granadina salía acompañada de su coro: David Bustamante, David Bisbal, Chenoa, Gisela y Geno Machado, que también habían sido participantes del concurso. Finalmente, Rosa se colocó en séptima posición, aunque sin embargo, su paso reactivó la audiencia de Eurovisión no solo para ese año, sino también para los posteriores.

Beth (2003): Finalista de la segunda edición del concurso "Operación Triunfo", la cantante Elisabeth Rodergas ("Beth") fue la elegida por el público para representar a España en Eurovisión ese año. El animado tema "Dime" quedó en octava posición.

Ramón (2004): "Para llenarme de ti" fue el tema pop con tintes latinos que el canario Ramón del Castillo defendió en el Festival de Eurovisión en Estambul en 2004 y que quedó en décima posición. El cantante había sido finalista de la tercera edición de "Operación Triunfo" de Televisión Española.

Gisela (2008): Años después de participar en la primera edición del concurso, la cantante Gisela decide representar a Andorra en Eurovisión. Si, Andorra y no España. La televisión andorrana contó con la cantante catalana para representarles con "Casanova". El tema, que era íntegro en inglés y que llevaba un particular vestuario, no llegó a la final.

Soraya Arnelas (2009): En 2009 Televisión española convoca un proceso de selección para elegir al representante de España en Eurovisión. La cantante extremeña Soraya Arnelas, que años antes había quedado segunda en una de las ediciones de "Operación Triunfo, es la elegida por el público, afirmando que se había presentado a la selección del eurofestival "por una corazonada". Aquel año Televisión Española incumplía la normativa impuesta por la UER de emitir una de las semifinales y quizás este hecho denostó la imagen de España y colocó a Soraya y a "La noche es para mí" en la penúltima posición. Parece que la "corazonada" no era del todo cierta.

Edurne (2015): Televisión Española elige a la "ex triunfita" Edurne como representante de España en la edición que se celebraría en Viena en 2015. "Amanecer", que incluía una atractiva puesta en escena gracias a la coreografía de la madrileña y de su bailarín Giuseppe Di Bella, logra tan solo una posición 21ª.

Alfred y Amaia (2018): En 2017, Televisión Española recupera el concurso "Operación Triunfo" cosechando gran éxito y unas audiencias más que dignas. Ello le llevó a decidir que el representante de España en Eurovisión fuese salido de este programa. Los elegidos fueron Alfred y Amaia, que emocionaban a toda España con "Tu canción", ya que el tema podía describir perfectamente el romance que de forma real habían vivido los intérpretes al conocerse en el concurso. Sin embargo, en Europa no llegó a convencer, quedando en una 23ª posición.