El hummus de aguacate que puedes hacer en sólo cinco minutos y que te hará parecer cocinero

El aguacate es, sin duda, el alimento de moda. Parece que está en todas partes. Lo recomiendan los nutricionistas para perder peso de forma saludable. Pero aún hay una manera de comerlo que seguro que no has pensado: en hummus, otro de los alimentos de moda. Una de las instagramers que en los últimos días ha compartido esta receta fue hace días Sabordeanda. Lo bueno de esta receta es que no necesitas ingredientes extraños ni tampoco debes tener tu cocina especialmente equipada para hacerla.



Estos son los ingredientes que recomiendan desde la cuenta en cuestión en la que nos hemos fijado hoy: 300 gramos de garbanzos cocidos, 2 aguacates (sólo vas a usar la pulpa), un ajo grande (tendrás que trocearlo), dos cucharadas grandes de sésamo molido, un limón (del que sólo vas a utilizar un chorro de zumo, no excesivo para que no estropee el sabor de la mezcla), media cucharadita de comino, sal y aceite de oliva virgen extra. En resumen: se trata de hacer un hummus y añadirle un aguacate.



Lo metemos todo en la batidora y lo trituramos todo bien hasta que se consiga una mezcla homogénea. En este sentido la cantidad de aceite de oliva que debes echarle al conjunto varía en función de cómo quieras que sea la textura de la mezcla.





Por eso tienes que tener cuidado de extraer toda la "carne" justo cuando vayas a hacer la receta. Si lo haces antes se pondrá mala. Un buen truco para conservar el aguacate una vez abierto es hacerlo en un cuenco en el que esté con el hueso para que no se ponga malo. Los expertos en cocina aseguran que lo fundamental es perderle el miedo a los fogones.Poco a poco puedes ir probando con nuevos sabores y nuevas texturas. Sorprender a tus invitados a veces es sólo cuestión de saber buscar las recetas más fáciles y más apropiadas. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Gastronomía te mostramos los trucos más útiles para que puedas lograr ser un crack en la cocina. Sólo hace falta que le pongas interés y ganas.