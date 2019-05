La ONCE conmemora el 175.º aniversario de la Guardia Civil

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, presentaron ayer el sorteo de la organización del 13 de mayo, cuyos cupones estarán dedicados al 175.º aniversario de la Benemérita. En la foto, Félix Azón, director general de la Guardia Civil; Eugenio Prieto, consejero general coordinador de Juego y Asuntos Económicos de la ONCE; Ángel Sanchez, director general de la ONCE; teniente general Laurentino Ceña, director adjunto operativo de la Guardia Civil, y Patricio Cárceles, director general adjunto de juego de la ONCE.