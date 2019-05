Predicción horóscopo de hoy 7 de mayo de 2019

Esta es la predicción del horóscopo de hoy martes 7 de mayo de 2019 dividida por los distintos signos del zodiaco. El objetivo es que afrontes tu jornada con menos incertidumbre y que sepas lo que los astros te van a deparar en un futuro cercano. Recuerda que todos los días a primera hora de la mañana vas a poder consultar en nuestro especial de horóscopo todas las predicciones que necesitas para poder afrontar el día con más información y mejor preparado.

Capricornio

Hay un habito que tenías hace tiempo y que has dejado de lado. Para Capricornio, hoy hace mucho que no te dedicas tiempo a ti mismo. Coge un libro, una copa de vino y disfruta de media hora de relajación. No te vendrá mal y te servirá para afrontar con más energía la próxima jornada laboral. Los retos de cada día pueden ser apasionantes si sabes afrontar la realidad con buen humor. La economía no va demasiado bien así que evita gastos innecesarios.

Tauro

Hoy es un buen día para deshacerse de la toxicidad de su vida. Para Tauro, hoy reflexione sobre quiénes son sus verdaderos amigos y expulse de su vida a aquellas personas que no le merecen.

Sagitario

Hoy su vida personal se verá afectada por un suceso repentino. Para Sagitario, hoy trate de afrontarlo con calma y que afecte lo menos posible a su carrera profesional.

Libra

Intente ayudar un poco más a los demás. Para Libra, hoy es un día para ser altruista y prioridad la felicidad de los demás. Si mira más allá de usted mismo, en un futuro le pasará algo bueno.

Piscis

Su pareja se siente desatendida. Para Piscis, hoy debe prestar atención a los pequeños detalles, y hacer que su ánimo aumente.

Cáncer

Ojo, tenga cuidado con dejarse llevar en exceso por sus pasiones. Para Cáncer, hoy la razón siempre es un contrapeso necesario en la vida.

Géminis

No tenga miedo a mostrar sus sentimientos hacia sus seres queridos. Para Géminis, hoy es un día para preocuparse por algo más que el trabajo y demostrar a su familia lo importante que es para usted.

Aries

Alguno de sus amigos podría traicionarle en los próximos días: estese atento. Para Aries, hoy en el aspecto sentimental, tendrás que tomar una decisión trascendental para tu futuro. Recibirás un importante ingreso económico.

Virgo

Aunque no se encuentre en un buen momento, no se deje arrastrar por pensamientos negativos y dé lo mejor de usted en cada ocasión. Para Virgo, hoy poco a poco las cosas irán saliendo mejor y estará cada vez más animado.

Escorpio

Es un buen momento para que se tome un descanso y haga ese viaje que tanto le apetece. Para Escorpio, hoy necesita desconectar y centrarse un poco más en sí mismo.

Leo

Es momento de hacer un viaje. Para Leo, hoy lleva tiempo pensando en ello y nunca se acaba de decidir. De un paso adelante.

Acuario

Es el momento de plantearse dejar algunos vicios, como el alcohol o el tabaco. Para Acuario, hoy debe cuidar más su salud para evitar ese malestar que le acecha desde hace unos meses.

Recuerda que los horóscopos son sólo indicaciones que lo único que hacen es intentar ayudarte a afrontar tu día con más información. Mañana te volveremos a ofrecer todas las predicciones del día para los distintos signos del zodiaco.