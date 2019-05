Cuándo y dónde ver Eurovisión 2019

Apenas faltan unos días para que la LXIV edición del Festival de Eurovisión despliegue sus alas y comience a volar. Con la ciudad de Tel Aviv como testigo, 41 países participarán en el festival televisivo más potente del mundo que se celebrará los próximos días 14 de mayo (primera semifinal), 16 de mayo (segunda semifinal) y 18 de mayo (gran final).



Primera semifinal

Martes, 16 de mayo. 21.00 h. (hora española). La 2 de TVE

17 países (del total de 41) escogidos por sorteo, participarán en la primera de las semifinales: Eslovenia, Bielorrusia, República Checa, Montenegro, Chipre, Serbia, Finlandia, Polonia, Hungría, Estonia, Portugal, San Marino, Islandia, Georgia, Australia, Bélgica y Grecia. Tras la actuación de todos ellos, se abrirán las líneas para el televoto (vía telefónica o través de la App oficial de Eurovisión). (Aquí puedes consultar quiénes son los grandes rivales de España en Eurovisión)

Tras el recuento de los votos, los presentadores nombrarán sin orden alguno, a los 10 países que mas puntuación hayan alcanzado y que por tanto se verán clasificados para la gran final del 18 de mayo.

Recordemos que el "Big Five" (grupo de cinco países que mayor aportación económica otorgan a la UER: Alemania, Reino Unido, Italia, España y Francia) pasan directamente a la final pero no votan en las dos semifinales. En la primera semifinal lo podrá hacer España, Francia e Israel (que al ser el anfitrión se librará del proceso de eliminación y también va directo a la gran final).

Además, se prevé que Netta (ganadora de la pasada edición de Eurovisión) abrirá la gala interpretando una nueva versión del tema con el que venció el año pasado: "Toy". Esa misma noche, la israelita Dana Internacional (vencedora del festival en 1998) interpretará un tema aún por desvelar.



Segunda semifinal

Jueves, 16 de mayo. 21.00 h. (hora española). La 2 de TVE

Los restantes 18 países competirán para clasificarse a la gran final: Suecia, Suiza, Irlanda, Austria, Moldavia, Letonia, Rumania, Dinamarca, Armenia, Albania, Azerbaiyán, Macedonia del Norte, Noruega, Rusia, Países Bajos, Croacia, Lituania y Malta. Los diez países más votados pasarán a la gran final. Italia, Reino Unido y Alemania serán los tres países del "Big Five" que tendrán derecho a voto en esta semifinal.



Final

Sábado, 18 de mayo. 21.00 h. (hora española). La 1 de TVE

26 países serán los participantes de la gran final del LXIV edición de Eurovisión: los 10 clasificados en la primera semifinal junto a los otros 10 países elegidos en la segunda, los 5 países miembros del "Big Five" (Italia, Alemania, Reino Unido y España) y el país anfitrión, Israel. El orden de actuación aún se desconoce y se sabrá días previos a la final por medio de un sorteo.

La gala se abrirá con un interesante número: el "crossover" que protagonizarán algunos cantantes de pasadas ediciones en los que cada uno interpretará una canción que no es la suya. Así, Conchita Wurst (ganadora de 2014) cantará "Heroes" (Suecia 2015), Måns Zelmerlöw (ganador de 2016) interpretará "Fuego" (Chipre 2018), Eleni Foureira (Chipre 2018) versionará "Dancing Lasha Tumbai" (Ucrania 2007) y Verka Serduchka (Ucrania 2007) hará lo mismo con "Toy" (Israel 2018).

Posteriormente, todos ellos se unirán a Gali Atari, ganadora de Israel en 1979, para cantar el tema con el que venció, "Hallelujah". Además, el cantante y compositor israelí Idan Raichel también pisará el escenario durante la gran final junto a 24 artistas para cantar "Bo'ee (Come with me)".

También en la final, Dana Internacional volverá a actuar interpretando una nueva versión del hit "Diva", con el que ganó en 1998.

Pero sin duda, el colofón lo pondrá la invitada de lujo de este año: Madonna. La "reina del Pop" accedió a actuar en Eurovisión tras la oferta de un millón de dólares que le ofrecía el millonario canadiense israelí Sylvan Adams por presenciarse como estrella invitada en la gran final de Eurovisión.

Tras las actuaciones de los participantes y las de los invitados, se procederá a las votaciones. No olvidemos que votan los 41 países participantes (los 26 de la gran final y el resto de países eliminados en las dos semifinales). Además, el voto tiene dos partes: el voto del jurado profesional y el voto del público.

Primero se procederá a la conexión en directo con cada uno de los países votantes. Los presentadores del voto de cada país harán un presencial en directo para dar los votos del jurado. Recordemos que el sistema de puntos refleja a los diez países mejor valorados; 12 puntos para el favorito, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente. Para agilizar la votación, los puntos se colocan automáticamente al inicio de conexión del voto de cada país y solo los 12 puntos serán verbalizados por el presentador de cada uno de los países.

Los puntos se irán colocando sobre la tabla de puntuaciones diseñada digitalmente y el orden de los países será simultáneamente reflejado conforme se va puntuando.

Una vez se haya concluido la conexión por países (voto del jurado) se procederá al voto del público, que bien puede alterar las posiciones de los países participantes.

El voto del público (vía telefónica o mediante App) reúne el mismo sistema de puntos que el del jurado, pero en vez de diseccionarlo, van nombrando país por país, el número de puntos que ha obtenido el total de votos populares.

Los presentadores de la gala, irán dando el total de puntos según el orden en el que hayan quedado en la votación del jurado. De esta forma, empezarán dando los puntos del país que haya quedado en última posición según el voto del jurado profesional. El último en nombrar, será el país que haya obtenido mayor puntuación por el recuento del jurado.

Tras el recuento final, se sabrá el ganador de la LXIV. Eso sí, eso será a partir de la una de la madrugada.