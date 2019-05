Academy Khan, la escuela global que aspira a transformar el mundo, gana en Cooperación

El ingeniero y matemático estadounidense Salman Khan y su Khan Academy, una plataforma educativa en internet con 60 millones de alumnos de 190 países y en 30 idiomas, se han alzado con el premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional. La innovación pedagógica, su apuesta por el futuro y su voluntad de transformar la sociedad han sido claves a la hora de convencer al jurado del premio, según explicó su presidente, el asturiano Gustavo Suárez Pertierra, presidente del comité español de Unicef. La Khan Academy, que tiene su sede en Estados Unidos, lanzó ayer a media tarde un mensaje de agradecimiento a través de las redes sociales: "Muchas gracias a la Fundación Princesa de Asturias por su reconocimiento. Estamos encantados de recibir este honor".

Salman Khan, hijo de emigrantes, de origen indio y bangladesí, nació en Nueva Orleans en 1976, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard, trabajaba como analista financiero. Khan ayudaba a su prima Nadia con la asignatura de Matemáticas y como vivían en ciudades diferentes se comunicaban por teléfono y a través de alguna herramienta informática. Al poco tiempo, Salman Khan estaba haciendo lo mismo con un buen número de familiares y en 2006 empezó a publicar en YouTube vídeos con sus lecciones, que cada vez eran vistos por más gente. Así nació en 2008 la Khan Academy, en la que su creador se volcó por entero al año siguiente, tras renunciar a su trabajo en un fondo de inversión.

El lema de la Khan Academy es: "Solo tienes que saber algo: puedes aprender cualquier cosa", y para hacerlo realidad ha recurrido a una herramienta sofisticada pero de uso muy sencillo, que ofrece formación en Matemáticas, Ciencia, Economía y Finanzas y Programación, desde el nivel más básico hasta el preuniversitario. A lo largo de estos años ha puesto a disposición de sus usuarios, alumnos, profesores y padres, 20.000 vídeos, que han sido visualizados 1.400 millones de veces. Pero no se queda ahí, también ofrece ejercicios, con itinerarios pedagógicos personalizados y seguimiento de los avances en tiempo real. Khan Academy recurre al concepto de "clase invertida", dejando para casa el estudio de la teoría y la parte más práctica para las clases.

La apuesta de la Khan por la educación, como herramienta para hacer avanzar la sociedad, y el altruismo de la iniciativa convencieron a los jurados de esta edición del premio de Cooperación Internacional. Tras la lectura del fallo el científico Jerónimo López comentó que dar acceso a "al conocimiento básico a jóvenes en áreas y países remotos puede ayudar al progreso de esas sociedades". Suárez Pertierra añadió que la plataforma "permite aprender cualquier cosa en cualquier momento". La ex presidenta de Médicos sin Fronteras, Paula Farias, destacó que el Premio pretende ser "un reconocimiento al valor de la formación como elemento transformador". "Haciendo accesible la educación, estamos dando un derecho, lo más importante a la hora de construir un mundo más justo", manifestó la periodista Rosa María Calaf, que aludió a la incidencia que esta herramienta "especialmente en niñas y mujeres que de otra manera no tendrían garantizada una educación de calidad" . Su colega de profesión, Gloria Fernandez-Lomana, se refirió a la Khan Academy como a "una herramienta que va con los tiempos, visual y muy atractiva. Es un enorme proyecto, muy moderno y dinamizador" y Mitchell Codding, director de la Hispanic Society of America, destacó sobre todo su carácter gratuito.

Bill Gates, Carlos Slim, Google y Disney figuran entre los patrocinadores de Khan Academy que en el año 2014 recibió el Premio Heinz de Condición Humana.