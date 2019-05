Así suenan las favoritas de Eurovision 2019

Eurovisión 2019 está que arde. A tan solo unos días del comienzo del festival las casas de apuestas están a tope con el ranking de favoritos para ganar la LXIV edición del Festival de Eurovisión. Países Bajos, suiza o Rusia se posicionan para quedar entre los primeros puestos. Le siguen Italia, Suecia o Islandia que van cambiando de posición según los días.

Países Bajos

Con 25 años recién cumplidos, Duncan Lawrence es el gran favorito de Eurovisión 2019 para ganar. Con una bonita voz de tono aterciopelado interpretará la emotiva balada "Arcade".

Suiza

Otra de las grandes favoritas de esta edición es la apuesta de suiza, de la mano del joven intérprete Luca Hänni con "She got me", un animado tema de estribillo más que pegadizo.

Rusia

El moscovita Sergéi Lázarev, que ya había participado en el festival en 2016 con "You are the only one" quedando en tercera posición, vuelve este año con "Scream". El ruso confiesa "ir a por todas" en lo que promete que va a ser una actuación "más épica que en las películas". El videoclip de la canción ya tiene un aspecto cinematográfico y según las expectativas, se espera que la puesta en escena sorprenda al público.

Italia

Otra de las grandes favoritas de la LXIV edición del Festival de Eurovisión es la representación de Italia, con el cantante milanés de origen egipcio Mahmood. El joven ganó el festival de San Remo el pasado 9 de febrero con "Soldi" y con este tema, que funde el pop con el trap, intentará lograr la tercera victoria para Italia en toda la historia de Eurovisión.

Pero la controversia también se adueñó de la apuesta de Italia por los comentarios xenófobos de varios políticos tras la victoria de Mahmood en San Remo. El ministro de Interior Matteo Salvini incendió las redes sociales al cuestionar la calidad de la canción del ganador: "Mahmood... mah... ¿Es la canción italiana más bonita? Yo habría elegido Ultimo, ¿Vosotros qué decís?". Luca di Maio, Viceprimer Ministro italiano también cuestiono la validez del triunfo del Mahmood recurriendo a sus orígenes no italianos (el cantante es hijo de madre italiana y padre egipcio).

Suecia

El compositor e intérprete sueco nacido en el Reino Unido John Lundvik participará en Eurovisión 2019 por partida doble. Además de representar a Suecia con "Too late for love" es también el autor de "Bigger than us", el tema con el que el británico Michael Rice defenderá al Reino Unido este mismo año.

Islandia

Quizás sea la apuesta más arriesgada de todas. La banda de electro punk "Hatari" con el tema «Hatrið Mun Sigra», es la curiosa propuesta de Islandia para Eurovision 2019. Con una estética y puesta en escena que recurre a las prácticas sadomasoquistas, la actuación se convierte en un cóctel de lo más explosivo para lograr (o todo lo contrario) un buen resultado para Islandia, país que nunca ha ganado el festival.

Además, la banda islandesa siembra la expectación y la polémica allí donde va. La filosofía de "Hatari" pretende acabar con el Capitalismo y desmantelar la globalización" afirmaba Klemens Hannigan, uno de sus vocalistas. Y es que "Hatari" significa literalmente "Odiador", y como "odiadores" también mostraron su repulsa al estado de Israel por la opresión al pueblo palestino.