Los 17 países que nunca han ganado el festival de Euorvisión

41 países se darán cita el próximo mes de mayo en Tel Aviv en la LXIV edición del Festival de Eurovisión. De todos ellos, algunos ya han ganado el festival en varias ocasiones (Suecia, Irlanda o Reino Unido), otros como España, han ganado en un par de ocasiones, otros lo han hecho tan solo una vez (como Grecia, Serbia o Bélgica) y otros 17 nunca han ganado por lo que Eurovisión 2019 sería la posibilidad de conseguir el primer triunfo.

Eslovenia

Estuvo en la primera hornada de los "nuevos países" que entraron a formar parte del festival en 1993 junto a Bosnia Herzegovina y Croacia. Ha participado en 24 ocasiones (en 14 de ellas llegó a la final) y su mejor marca es un séptimo puesto en 1995 y en 2001, con las intérpretes Darja Švajger y Nuša Derenda respectivamente. Este año, la propuesta eslovena corre de la mano del dúo formado por Zala Kralj & Gašper Šantl interpretando el tema "Sebi".

Bielorrusia

La jovencísima Zena (que fue una de las presentadoras de Eurojunior 2018) de la mano de "Like it" será la encargada de representar a este país, que comenzó la andadura del festival en 2004. Desde entonces, su mejor posición es un 4º puesto obtenido en 2007 con el cantante Dmitry Koldun y «Work your magic»

República Checa

Apenas han participado 7 veces en Eurovisión desde su debut en Helsinki en 2007. La mejor posición la tuvieron el año pasado en Lisboa (sexta) con "Lie to me" de la mano del joven Mikolas Josef . Este año vuelven a repetir jugada con un tema de similar estilo interpretado por Lake Malawi: "Friend of a friend".

Montenegro

El sexteto "D-Moll" probará suerte con "Heaven" para clasificarse en la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2019, el próximo 14 de mayo en Tel Aviv. El país lleva participando en Eurovisión desde el año 2007 sin demasiada suerte (solo se ha clasificado para la final en un par de ocasiones, obteniendo una décimo tercera posición en 2015, su mejor marca).

Chipre

Debutó en 1981 y desde entonces solo ha faltado en 1988, 2001 y 2014. El año pasado, Eleni Foureira consiguió ser una de las grandes favoritas llevando a "Fuego" a la segunda posición (la mejor marca de Chipre en toda la historia de Eurovisión). Este año, el país vuelve a repetir la fórmula de canción pop con toques latinos. La intérprete de origen georgiano Tamta defenderá a Chipre con "Replay" para así conseguir la primera victoria para el país mediterráneo.

Polonia

"Tulia", una agrupación musical femenina que mezcla el pop con las voces blancas y los sonidos folk, será la encargada de representar a Polonia en Eurovisión 2019. El país, que nunca ha ganado el festival, lleva 21 participaciones a su espalda (de todas ellas, 14 veces en la final). El debut de Polonia en 1994 supuso todo un éxito, pues en aquella ocasión la espectacular balada con la voz de Edita Gòrniak la llevó a la segunda posición (hasta el momento la mejor posición de Polonia en toda la historia del Festival).

Hungría

Debutó en 1994 y desde entonces ha participado en 18 ediciones (en 14 de ellas llegó a la final). Al igual que Polonia, su mejor marca la tuvo el año de su debut, de la mano de Friderika Bayer (cuarta posición).

Este año, Hungría viene representada por el cantante húngaro de etnia gitana Joci Pápai, que ya representó a su país hace dos años. En aquella ocasión, el tema que era interpretado en húngaro y en romaní ("Órigo") lograba la octava posición.

San Marino

La andadura de este pequeño estado por Eurovisión ha sido corta a la vez que poco fructífera en resultados. Desde su debut en 2008 ha participado en 9 ocasiones, solo clasificándose para la final en 2014 (quedó en 24ª posición).

Este año, la participación de San Marino corre a cargo del turco Serhat (que ya representó a San Marino en 2016) con el animado tema "Say Na Na Na".

Islandia

La banda de electro punk "Hatari" con el tema «Hatrið Mun Sigra», es la curiosa propuesta de Islandia para Eurovisión 2019. Con una estética y puesta en escena que recurre a las prácticas sadomasoquistas, la actuación se convierte en un cóctel de lo más explosivo para lograr (o todo lo contrario) un buen resultado para Islandia, país que nunca ha ganado el festival.

Y es que desde su debut en 1986, Islandia solo se ha ausentado en dos ocasiones (1998 y 2002) y su mejor marca hasta el momento ha sido un segundo puesto en dos ocasiones: En 1999 con Selma y "All out of luck" y en 2009 de la mano de Yohanna y "Is it true?".

Georgia

Lleva partipando desde 2007 y lo ha hecho de forma continua excepto en 2009 que fue descalificado. Se ha clasificado siete veces para la final y su mejor marca la obtuvo en 2010 con Shopo Nizharadze y en 2011 con Aldrine (en ambas ediciones se colocó en novena posición).

Este año probarán suerte con Oto Nemsadze y el tema en georgiano "Sul tsin iare".

Australia

Como miembro asociado de la UER, Australia fue invitada a participar en la edición de 2015 entrando directamente a la final y obteniendo un digno quinto puesto. Dada la buena acogida que tuvo el país y la tradición de la televisión australiana de emitir el festival desde 1983, se decidió que el país pasase a formar parte de los participantes. En 2016 logran un segundo puesto (la mejor marca) con la australiana de origen coreano Dame Inn. Este año participa como quinto año consecutivo de la mano de la intérprete de voz lírica Katte Miller-Heidke y su "Zero gravity".

Moldavia

Un tercer puesto hace dos años con el grupo "Sunstroke Projet" y el sonido de sus trompetas es la mejor posición de este país que debutó en 2005. Este año probarán suerte con "Stay" de Ana Odobescu.

Rumanía

Rumanía debuta en el festival en 1994. De las 21 participaciones de Eurovisión, su mejor posición es un tercer puesto logrado en un par de ocasiones: en 2005 de la mano de Luminita Anghel con "Let me try" y en 2010 con Paula Seiling & Ovi interpretando "Playing with fire". Este año a apuesta rumana corre a cargo de la intérprete Ester Peony con un tema en inglés: "On a Sunday".

Armenia

Srbuhi Sargsyan, conocida profesionalmente como Srbuk será la representante de Armenia para Eurovisión 2019 interpretando "Walking Out". La ex república soviética debutó en Eurovisión en 2006. Participó en doce ocasiones de las cuales en solo dos no se clasificó para la final. Su mejor posición es un cuarto puesto logrado por Aram Mp3 en 2014.

Albania

La cantante y locutora albanesa de origen kosovar Rona Nishiu dio una quinta posición al país balcánico en 2012 (su mejor marca). Albania debutó en 2004 y participó en 15 ocasiones (8 veces en la final). Este año, la albanesa Jonida Maliqui será la encargada de representar a su país con un tema pop con toques folk: "Ktheju tokes".

Macedonia del Norte

Macedonia del Norte (hasta el año pasado participaba bajo el nombre de "Antigua República Yugoslava de Macedonia") ha participado en 19 ocasiones desde su debut en 1996. Su mejor posición es un decimosegundo puesto en 2006 con Elena Risteska. Tamara Todevska será la encargada de representar a Macedonia del Norte este año con el tema "Proud".

Croacia

Debutó en Milstreet en la edición de 1993 junto a sus vecinos, Bosnia Herzegovina y Eslovenia. Desde entonces, el país participó en 24 ocasiones (en 18 llegó a la final), siendo un cuarto puesto (en 1996 y 1999) su mejor posición en toda la historia del festival. Este año la representación croata viene de la mano del tema "The dream", interpretada por el joven Roko Bla?evi?.