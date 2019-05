Centenares de feligreses despiden con lágrimas a González Llaca, todo corazón

Las lágrimas de los feligreses al paso del féretro del sacerdote Herminio González Llaca son prueba inequívoca del legado y la obra desempeñada en Gijón por el que fuera párroco de San Lorenzo durante los últimos quince años, fallecido el pasado miércoles a las 62 años de edad. Sus restos mortales, incinerados poco después del funeral, atravesaron por última vez el umbral del templo al que dedicó sus últimos suspiros y desvelos, en medio de una clamorosa ovación de duelo y gratitud a partes iguales. El vacío que deja Herminio González Llaca (Riocaliente, Llanes, 1956) se palpaba en cada rostro.

La iglesia de San Lorenzo se quedó pequeña. Y no es una frase hecha, por muy manida que esté en cualquier honra fúnebre. Los feligreses llenaron todos los bancos de la iglesia minutos antes de comenzar la celebración religiosa, que estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Sonaban ya los primeros rezos y cánticos, que salían de las voces del coro parroquial, y decenas de ciudadanos, de niños a mayores, se agolpaban por los pasillos y cada recoveco del templo. No cabía un alfiler.

Junto a los laicos, cerca de un centenar de sacerdotes, de distintas zonas de la región -estaba la práctica totalidad de párrocos de Gijón, entre otras personalidades eclesiásticas- y de diversas congregaciones, daban mayor dramatismo a la despedida de González Llaca.

Sobre el ataúd reposaban una casulla blanca, una estola y los evangelios que depositaron con sumo cuidado Fernando Malanda, párroco de Santa Eulalia (Gijón) y José María Cantera, párroco de San Martín de Podes y Vioño, en la Unidad Pastoral de Santa Leocadia de Laviana. El cirio estaba ya encendido.

Presidió la celebración Jesús Sanz Montes, acompañado, uno a cada lado, por el Vicario General, Jorge Fernández Sangrador, y el Vicario Gijón Oriente, Jorge Galán. Se sucedieron las lecturas. Primero tomó la palabra Juan Llaca Rodríguez, hermano del sacerdote fallecido -todos sus familiares ocuparon un banco delantero-; después hizo lo propio el diácono gijonés Alberto González Caramés, que pronunció el Santo Evangelio, con la bendición el Arzobispo. Llegaba entonces la esperada homilía -corrió a cargo de Jesús Sanz Montes- para glosar la figura de un buen hombre de fe, que el pasado domingo se despidió de su rebaño explicándoles que precisaba de un transplante de corazón, después de varios años con una muy delicada salud que, de hecho, llevó al Arzobispado de Oviedo a tomar la decisión hace unos meses de apartarle del sacerdocio y jubilarle.

Un corazón que González Llaca necesitaba, pero que no llegó a tiempo. "Fue una carrera contrarreloj para encontrar remedio a su maltrecho corazón, todo lo que estuvo en nuestra mano se intentó, pero su corazón no pudo con tanto envite y al final sucumbió", describió Sanz Montes, que agradeció "la entrega encomiable" de los sanitarios de Cabueñes y el HUCA que atendieron a González Llaca. Un desenlace "indeseado", pero para el que "no hay libro de reclamaciones", pues solo hay uno que "elige fecha y circunstancias" para el final de la vida. "Aunque no lo entendamos", reflexionó Sanz Montes, consciente del vacío que dejaba Herminio González Llaca en San Lorenzo, parroquia a la que llegó en 2004. Antes, predicó en Avilés, en concreto en la parroquia de Santo Tomás, el seminario y la parroquia de Cristo Rey de Versalles.

Como loas, Sanz Montes destacó de Herminio "su rica humanidad y fidelidad sacerdotal a cuánto se le pidió en cada momento de su vida". Un hombre que "consagró su vida al servicio de la iglesia", recordó poco antes de rociar sus restos con agua bendita e incienso. En definitiva, "un buen hermano" que pese a su delicada salud "siempre sacó fuerzas" para cumplir con su labor.

En la homilía, el Arzobispo tuvo un guiño para Juan Antonio Menéndez, el arzobispo de Astorga fallecido escasas horas después de Herminio González Llaca. Los tres religiosos eran buenos amigos. De hecho, Sanz Montes desveló que mantuvo su última conversación con Juan Antonio Menéndez poco antes de su muerte, pues estaba previsto que participase en la misa por el párroco de San Lorenzo. "Me escribió para pedirme renuencia para poder venir a Gijón para rezar por la muerte de su amigo Herminio, que le había conmovido mucho" , desveló. Escasos minutos después moría de un infarto.

Tras la bendición final llegó la despedida. Varios sacerdotes, entre ellos Eduardo Zulaiba (La Calzada), Manuel Fanjul (Conferencia Episcopal), Andrés Fernández (San Lázaro, en Oviedo). Manuel Vigo (San Vicente, Gijón), portaron el féretro de Herminio González Llaca, ya rociado por el agua bendita y el incienso. La lluvia caía del cielo en ese momento, mientras los feligreses aplaudían y lloraban.