La imitación que Bustamante hace de su ex Paula Echevarría

David Bustamante y Paula Echevarría son historia, pero parece que el cantante no se ha olvidado de su ex mujer. El cántabro ya ha rehecho su vida al lado de la bailarina Yana Olina y ya se les ha podido ver juntos por las calles de Gijón. Por su parte Echevarría también sigue adelante con el futbolista Miguel Torres y en Candás han pasado buenos momentos, pero parece que su relación no es fácil de olvidar. Fueron muchos años juntos, con hijos de por medio y Bustamante sigue acordándose de la que fue su mujer.



Aprovechando los nuevos filtros que proporciona Instagram el cantante subió un vídeo en el que hace una mueca muy característica de la actriz.





Fueron muchos los seguidores de Bustamante que le contestaron asombrados no solo por el gesto si no por el parecido con Paula Echevarría. "Dios eres idéntico a tu ex, vamos parecéis gemelas", le contestó un usuario, "¿Soy el único que le ve parecido con paula?", respondía otro. La imitación o no de Bustamante dejó a muchos con la boca abierta, pero es que el gesto es el mismo que hace su ex y para muestra estas fotografías subidas por la propia actriz candasina.