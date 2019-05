El ángel de Bombay

Amin Sheikh dice que la vida es dura y difícil pero que él, cada día, es feliz cuando despierta. Fue niño de la calle en Bombay y vivió una infancia complicada. Sabe lo que es el dolor en primer pero también sabe mucho del dolor ajeno. Por eso puso en marcha un café librería en Bombay para ayudar a los menores que abandonan el orfanato donde son acogidos cuando alcanzan cierta edad y donde pueden trabajar y aprender a gestionar un negocio. Les ofrece trabajo pero dice que son algo más que trabajadores. Cuida de ellos también les ayuda a desarrollarse profesionalmente. "Perdí todo en mi vida pero tengo el amor", explica Sheikh en su testimonio de vida y superación. Cuando estaba arrancando su iniciativa se encontró con la gijonesa Mónica Santos. Ella había viajado a Bombay para poner en marcha el proyecto Payasos de Hospital. "Amin es una persona que engancha, un líder nato, nadie queda indiferente con él. Me enseñó a superar los miedos que no nos hacen felices", anuncia la joven, quien a los dos días de conocerle ya estaba trabajando en el café librería de Bombay haciendo empanadas y humus. Amin, agradecido, le devuelve el elogio: "Ella es como un ángel".

El joven, casado con una barcelonesa que el pasado noviembre traía al mundo al primer hijo de la pareja, se siente afortunado no solo de poder contar su experiencia sino de ayudar a otros a cumplir con su sueño: "Creo que puedo cambiar el mundo". Y lo dice convencido, y feliz, mientras su esposa Sara sostiene a su bebé, de siete meses, y recibe a quienes acuden a la presentación, en una céntrica cafetería gijonesa, del libro de Amin, "La vida es la vida. Soy gracias a ti". Un título que resume lo que es él: todo gratitud. Y ha logrado hacer de su realidad un sueño: el de apoyar a jóvenes en riesgo de exclusión social a través del proyecto de café-biblioteca el primer empleo para conseguir sus objetivos educacionales y laborales. "Aquello es un remanso de paz. Es un lugar mágico con gente mágica", relata Mónica Santos.

Los 25 chicos entre 19 y 23 años que han pasado por allí están buscando ahora su camino: unos en la moda, otros en la música, hay quien quiere ser electricista, o mecánico. "Se trata de darles la oportunidad de que sean lo que ellos quieran en la vida", sostiene el impulsor de la iniciativa a quien Mónica Santos define como "una persona que te lee el alma". Y vaya si lo hace. "La humanidad es la humanidad, no importa el lugar dónde esté. Lo importante es creer en las personas y saber que tú tienes la llave de tu vida y puedes cambiar el mundo ayudando a otros", reflexiona.

Tras su visita a Covadonga, Amin Sheikh se mostraba encantado de visitar Asturias, un lugar que, como él mismo dijo, "es como estar en el cielo". El joven elude definirse como 'padre' de los chicos a los que emplea en su cafetería de Bombay. "Sólo soy Amin, con mi alma y mi realidad. He formado una familia y soy feliz pero, sobre todo, porque me he encontrado mucha solidaridad en todo el mundo", concluye.