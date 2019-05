Amigos del Museo de Grandas: "Liquidan el consorcio para echar a la directora"

La junta de gobierno del consorcio para la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime acordó ayer dar poderes al consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, para que inicie los trámites de liquidación del ente, con el objetivo de dejar la gestión de la entidad en manos de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado (nacida de la fusión de Recrea con la Sociedad Regional de Turismo). Un acuerdo que se aprobó ayer, a dos días de las elecciones y con el voto en contra del representante de la asociación Amigos del Museo Etnográfico, que sostiene que la extinción del Consorcio responde al interés del alcalde de Grandas de Salime, el socialista Eustaquio Revilla, en "echar a la directora actual, Susana Hevia, y sacar a esta asociación de la junta de gobierno".

Rubén Montes, vicepresidente de Amigos del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, fue el representante del colectivo ciudadano en la reunión. "La hostilidad del alcalde de Grandas hacia la directora del museo es muy obvia. Es una persona que no le es afín, y no oculta su interés por prescindir de ella. Lo ha dejado claro cuando dijo a LA NUEVA ESPAÑA que el museo se iba a ahorrar más de 40.000 euros de su sueldo. Pero no es un ahorro real, porque hablamos de un puesto necesario. Es como si prescindimos de alcalde y decimos que nos estamos ahorrando un sueldo", sostiene Montes.

La incertidumbre sobre cómo se gestionará el museo tras su integración en Recrea es total. La Consejería de Educación y Cultura, cuestionada ayer por este periódico, insiste en que los trabajadores serán subrogados -excepto la directora, cuyo puesto desaparecerá con la extinción del Consorcio- y en que el proceso es de tipo administrativo, no político, y estaba contemplado en el convenio de colaboración suscrito por el Principado y el Ayuntamiento de Grandas de Salime en julio de 2015.

El propio consejero de Cultura, Genaro Alonso, anticipó la integración del Museo Etnográfico en Recrea en una intervención en la Junta General del Principado, el 16 de febrero de 2017. Pero en aquel momento, Alonso se mostraba abierto a mantener a la actual directora: "Por mi parte no habría ningún problema", aseguró Alonso en relación a la posibilidad de que se mantuviese ese rol dentro de la nueva estructura de gestión, aunque matizó que estaban abiertas tanto esa opción como la extinción del puesto y, por consiguiente, el cese de Susana Hevia.

Respecto a la relación entre Amigos del Museo y Eustaquio Revilla, Rubén Montes afirma que el regidor tiene hacia ellos una "hostilidad más que evidente" y la achaca al apoyo del colectivo al fundador y primer director del museo, José María Naveiras Escanlar, "Pepe el Ferreiro", cuando fue obligado a abandonar el cargo en 2010, en una controvertida decisión del gobierno autonómico que presidía el socialista Vicente Álvarez Areces.

El colectivo, en todo caso, confía en que, toda vez que la liquidación aún no se ha hecho efectiva, el próximo gobierno autonómico pueda dar marcha atrás en el proceso. "Tenemos dudas de que el actual consejero pueda ejercer como liquidador una vez que pase a estar en funciones", precisa Rubén Montes. En este sentido, el colectivo confía en que la habitual dilatación de los procesos administrativos sea una ventaja en este caso y el proceso se prolongue hasta que se forme un nuevo gobierno.