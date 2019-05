El Filarmónica da su voto a la canción asturiana

La canción asturiana fue la gran protagonista de la tercera semifinal del 27 concurso y muestra de folclore "Ciudad de Oviedo", organizado por el Ayuntamiento y LA NUEVA ESPAÑA, y que se desarrolló ayer en el Filarmónica. Un teatro convertido en un refugio en la intensa jornada electoral, en el que el animoso público disfrutó de una jornada de gran calidad en la que brillaron los cantantes de tonada y el Ochote Langreno, que protagonizó la muestra, y que incluyó un homenaje a un referente en el folclore asturiano como es Nacho Fonseca.

Este maestro jubilado, compositor de calidad contrastada e impulsor de los grupos infantiles "Seliquín" y "Xentiquina", recibió el cariño del certamen y del propio público del Filarmónica cuando salió al escenario, al cierre de la primera parte de la jornada. Le esperaba, sobre las tablas, su hija, Esther Fonseca, presentadora del concurso y cantante de hermosa voz que creció como artista, precisamente, en los grupos infantiles que impulsó su padre.

Junto, padre e hija repasaron 35 años de trayectoria, en un diálogo casi íntimo que invitaron a escuchar a todo el público del Filarmónica. Un periplo que comenzó en 1985 en Porrúa, "pueblo entrañable" donde Nacho Fonseca ejercía como maestro.

En su interés por ayudar a promocionar y proteger la lengua asturiana, Nacho Fonseca comenzó a hacer pequeñas canciones para sus alumnos, un grupo de 17 niños entre los que estaba su hija Esther. Así nació "Seliquín".

"El primer trabajo de 'Seliquín' tuvo mucho éxito, especialmente en el mundo de las escuelas. Fue un material muy utilizado y abrió una puerta grande para poder seguir haciendo cosas", relató Nacho Fonseca.

Tras unos años en Porrúa, fue trasladado a Lieres, en Siero, donde se acabaría instalando la familia: "Los maestros somos un poco como los circos", relató. En la localidad sierense, Nacho Fonseca fundó "Xentiquina", otro celebrado grupo infantil, y de nuevo con su hija Esther en la formación. "Yo empecé con cinco años, pero con quince todavía me llevabas por ahí a cantar", relataba ella, despertando risas cómplices entre el público. "Con la distancia, creo que fue una injusticia", concedió su padre, que no obstante la resarciría componiendo las canciones de tres discos que, ya de adulta, lanzaron su carrera. "Hicimos tres discos más, de canciones mías, que hablan de una niña que ya no era niña, con músicos de primer nivel de Asturias", relató Nacho Fonseca.

El compositor recordó también a su gran amigo Carlos Jeannot, de quien recordó que fue el primero en apoyar a "Seliquín". "Éramos amigos, nos teníamos un cariño recíproco, y siempre creyó en mis trabajos. Siento mucho su falta", afirmó. El colofón al homenaje lo puso un vídeo de Nacho Fonseca tocando la guitarra para su nieta, un momento emotivo que augura un futuro relevo para la familia Fonseca sobre las tablas.

El porvenir de la tonada parece asegurado, también, gracias a la vocación de jóvenes como Guillermo Bravo, concursante de tonada juvenil, que se ganó una de las mayores ovaciones de la mañana al interpretar "Hay una línea trazada". Además del joven cantante, actuaron en esta tercera jornada de las finales Conchi Bernardo y Florencio Moro (pareja de baile); Daniel Meré y Jaime Álvarez (gaitero solista); Xermán Álvarez y Rubén Suárez (pareja de gaita y tambor); Marta Martínez y Ricardo Balmori (canción dialogada); Maribel González Morán y Sandra Álvarez (tonada femenina); y los cantantes de tonada masculina José Manuel Pérez, Gabriel González Tuya y el vigente campeón Celestino Rozada Tamés, que cerró la jornada en medio de una atronadora ovación.