Francisco dice que el aborto es ilegal y lo compara con contratar a "un sicario"

Francisco, durante la audiencia a "Yes to life!". REUTERS

El Papa Francisco criticó el diagnóstico prenatal "con fines selectivos" y comparó el aborto con la contratación de "un sicario", este sábado, durante una audiencia en el Vaticano con los participantes en el congreso internacional "Yes to life!" (¡Sí a la vida!), en el que participaron 400 personas procedentes de 70 países. "¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito contratar a un sicario para resolver un problema?", preguntó el Papa a los participantes en la audiencia, añadiendo que el aborto es una práctica ilícita: "No es legal. Nunca, nunca elimines una vida humana o contrates a un sicario para resolver un problema". Francisco también se mostró muy crítico con las prácticas de diagnóstico prenatal. "La vida humana es sagrada e inviolable", afirmó, "y el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos expresa una mentalidad eugenésica inhumana que priva a las familias de poder acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles".