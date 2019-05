Euromillón, cupón y bonoloto: consulta todos los resultados de los sorteos de hoy

Los martes son días especiales son días en los que te puedes convertir en millonario. Eso siempre y cuando hayas jugado a algún sorteo, evidentemente. Y es que todos los jueves tanto Loterías y Apuestas del Estado como la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ponen en marcha algunos de sus sorteos más importantes. Desde nuestra página de sorteos te vamos a contar todos los resultados del día (los puedes ir consultando también en las diferentes noticias que conforme van avanzando los sorteos vamos actualizando y a las que puedes acceder en los titulillos de cada sorteo bajo estas líneas).

Hoy martes 28 de mayo de 2019 puede que la suerte te sonría más que nunca así que comprueba tu participación. Recuerda eso sí dos cosas fundamentales: siempre debes comprobar los resultados en sitios oficiales y tienes que comprar los boletos sólo en páginas oficiales o en vendedores autorizados.

ONCE: La Organización Nacional de Ciegos pone en juego hoy, además de su ya tradicional cuponazo, otros sorteos como el Tríplex (una combinación de sólo tres cifras) y el Súper ONCE, otro de los nuevos juegos que en este caso son 20 cifras. Tienes en este enlace todos los resultados de los sorteos de la ONCE de esta tarde.

Bonoloto: Es el juego más "modesto" de Loterías del Estado. Sus apuestas cuestan sólo 50 céntimos y por eso sus premios son también más modestos pero a nadie amarga un dulce. Se juega todos los días así que esperamos que tengas mucha suerte y que logres con este sorteo todos tus objetivos. En este enlace tienes todos los detalles del sorteo de hoy.

Euromillones: Es el juego más concido de Loterías y Apuestas del Estado por la gran cantidad de dinero que da. En este enlace tienes todos los detalles del sorteo del día.

Recuerda que a la hora de apostar hay dos cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta: que tienes que fiarte sólo de fuentes oficiales (tanto en las páginas web en las que apuestas como en los negocios físicos), y que la lotería es sólo un juego. En el primero de los casos tienes que saber que (sobre todo en la red) hay muchos "amigos de lo ajeno" que aprovechando las esperanzas de muchos se quedan con el dinero de los incautos. En el segundo de los casos es muy importante prevenir la ludopatía.