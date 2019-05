Ofertas de trabajo: Gana dinero probando coches de gama alta o visitando bancos

En tiempos de vacas flacas todo el mundo busca una manera de hacerse con unos euros extra a final de mes. Hay empresas que ofertan estas posibilidades que si bien, no te harán rico, te harán ingresar una pequeña cantidad que te pueden dar un respiro cada treinta días. Una de ellas ofrece la posibilidad de llevarte unos euros probando coches y visitando entidades bancarias. Estas ofertas de trabajo llegan bajo el nombre de "Consultor Misterioso" o "Cliente incógnito". Estos trabajos consisten en lo siguiente: acercarte a determinado banco o concesionario para interesarte por un producto y en ocasiones probarlo. Después rellenaremos una encuesta facilitada por la empresa de consultoría y nos pagan X cantidad.

Te ponemos varios ejemplos:

En esta ocasión visitaremos un concesionario de coches de gama alta. Primero tenemos que contactar con ellos a través de su página web y mostrar interés por un coche. Acto seguido la compañía nos devolverá la llamada para preguntarnos qué coche queremos y si nos gustaría poder verlo y probarlo. La empresa consultora nos dirá qué coche es, en qué enlace debemos buscar la información, cómo debemos hacerlo, etc€Siempre que nos pidan información en el concesionario facilitaremos nuestros datos y en ocasiones se nos facilitará un correo e incluso un número de teléfono para que se nos consulte, este número se desviará al nuestro.

Tenemos que tener permiso de conducir, lógicamente. En esta ocasión y al ser un coche de gama alta se nos pedirá también que aparentemos ser de clase alta o media-alta. Si logramos pasar estas pruebas y finalizamos rellenando el cuestionario que se nos envía la consultora llegará a pagarnos entre 10 y 15 euros por esta visita.

En este otro ejemplo tendremos que visitar una entidad bancaria. El cliente misterioso, es decir nosotros, deberá acudir a varias oficinas de un determinado banco y en todas ellas plantear un supuesto y testar cómo te atienden, qué explicaciones, qué documentación entregan, etc. Nos pedirán que acudamos solos al banco y decir que no somos clientes de la entidad ya que así nos ofrecerán varios productos. Entre las cuestiones que se nos pide evaluar están el estado exterior e interior del local, el estado de los cajeros automáticos o la rapidez con la que nos atienden. Además, debemos esperar a que nos atiendan y preguntar por el supuesto de que necesitamos un crédito hipotecario. La consultora nos facilitará algunos datos que debemos aportar como cuánto dinero tenemos, si tenemos o no ya una vivienda o local en propiedad, el trabajo que desarrollamos o si estamos o no casados. Todo depende de lo que la consultora quiera investigar. Aquí el pago será muy parecido al anterior, entre 10 y 15 euros por visita.

Con esta técnica las empresas logran una información muy valiosa para su departamento de atención al cliente o de calidad.