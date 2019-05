Indignación contra el torero Fran Rivera, que dijo que "los hombres no somos capaces de no enseñar un vídeo así"

La ductilidad moral de algunos españoles a la hora de manipular un vídeo sexual que llega a su teléfono móvil quedó de manifiesto el miércoles con las declaraciones que hizo el torero Fran Rivera en el programa de televisión "Espejo público". "No es de hombres hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y yo soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo", manifestó. Y añadió: "A todas la niñas y mujeres, por favor que no manden vídeos de ese tipo", remarcaba. Sus afirmaciones han levantado numerosas críticas, también entre otros personajes televisivos. En las redes sociales le respondieron con hashtags como #Yonoloharía, #Yonoloenseñaría.